Intesa ed Eni danno sprint alla Borsa

Intesa tra Eni e Mit di Boston per costruire centrali a fusione : Produrre energia pulita dalla fusione dell'idrogeno. È l'obiettivo di un accordo siglato dall'Eni con il Commonwealth Fusion Systems , Cfs, , azienda nata nel grembo del Massachusetts Institute of ...

"Io - picchiato dai genitori di un mio alunno - vi spiego perché la scuola così Intesa è votata al fallimento" : Gli schiaffi li aveva ricevuti a dicembre dai genitori dell' alunno che lui aveva rimproverato, ma un bel ceffone è arrivato anche dalla sua scuola , che per quell'episodio ha poi provveduto ad aprire un procedimento disciplinare ai suoi danni. Questa è la storia di Giuseppe Falsone, insegnante di Scienze presso la scuola media Casteller di Paese in provincia di Treviso, che oggi affida il suo sfogo alle pagine di Vanity Fair.Ogni ...

Intesa fra GSE e comuni italiani per lo sviluppo sostenibile : Teleborsa, - I comuni italiani siglano un accordo con il GSE - Gestore dei Servizi Energetici, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile , che si concretizzerà nella ...

Il Gruppo Intesa San Paolo entra nella top 100 delle imprese sostenibili di Corporate Knights : ... il sociale e la governance con strategia e dinamismo significa per noi agire concretamente nel rispetto dei temi importanti della vita e dell'economia". - (PRIMAPRESS)

Anas e Mibact - Intesa per valorizzare beni archeologici in cantieri : Roma, 17 gen. (askanews) Il binomio infrastrutture e archeologia e il potenziale che deriva dalla valorizzazione dei reperti portati alla luce durante i lavori sulle strade di Anas , sono al centro ...

Intesa Sanpaolo riacquista bond senior ex venete per 1 - 7 miliardi : (Teleborsa) - Intesa Sanpaolo , facendo seguito al comunicato stampa pubblicato il gennaio scorso, annuncia i risultati del proprio invito ai portatori di alcune obbligazioni senior garantite dallo ...

Offerta di Intesa Sanpaolo per acquisto bond senior BPVi e Veneto banca - MF-Milano Finanza : per analisti è positivo venderli : Ma anche un Btp, che è certamente più liquido, se l'investitore ritiene di voler sfruttare la finestra di incertezza politica in arrivo e comprare a rendimenti più elevati. Ora, tanto più avrà ...