Intervista – Enrico Nigiotti | «Nel silenzio di mille parole credo nei sentimenti | nel

(Di venerdì 16 marzo 2018) Un proverbio recita: “Sudore più sacrificio uguale successo.” lo sa bene il cantautore livornese, il vincitore morale dell’undicesima edizione di XFactor disco di platino con il singolo “L’amore è“. La storia diè quella di chi porta sul palco la voglia di rimettersi in gioco dopo una brutta caduta per dimostrare a tutti di essere cresciuto e cambiato, la sua carriera, come ricordano i più appassionati di talent show, parte infatti dagli studi di “Amici” di Maria De Filippi dove per amore e per seguire uno spirito fin troppo anarchico si autoesclude precludendosi una delle poche occasioni di far ascoltare la propria musica. Nove anni più tardi coadiuvato dal generale Mara Maionchidopo aver macinato chilometri ed aver calcato i palchi di tutta italia da indipendente ritorna sul luogo del delitto del talent ...