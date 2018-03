Insulti e minacce a dipendenti | prefetto di Salerno sospeso per tre mesi

«Insulti e minacce ai dipendenti» sospeso il prefetto di Salerno : Era solito rivolgersi ai dipendenti con espressioni ingiuriose, a sfondo sessista, umilianti e denigratorie, utilizzando toni e atteggiamenti discriminatori e minacciandoli di morte». Con...

Roma - Insulti e botte ai bimbi dell'asilo - tre maestre arrestate - le minacce : "Mamma non ti riporta più a casa" : Tre maestre di una scuola dell'infanzia comunale di Pomezia sono state arrestate con l'accusa di aver sottoposto alcuni bambini, di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, a reiterati atti...

Eva Henger a Le Iene/ Video - minacce e Insulti per il “canna-gate” : Mary Sarnataro le fa conoscere una hater : Eva Henger a Le Iene: Video. minacce e insulti per il “canna-gate”: Mary Sarnataro le fa conoscere una hater, Francesca. Le ultime notizie sull'ex naufraga dell'Isola dei Famosi(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:38:00 GMT)

Anni di Insulti e minacce. L'alleanza impossibile tra grillini e democratici : Un'alleanza tra «pidioti» e «squadristi grillini»? Perché no, in politica l'impossibile non esiste, persino una maggioranza di governo tra chi si è insultato violentemente fino a ieri mattina. Il partito ancora guidato dall'«ebetino di Firenze», «il pollo che si crede un'aquila», «il buffoncello», «il ...

Violenze - Insulti e minacce Ecco l'antifascismo «di pace» : «L'antifascismo garantisce Laura Boldrini è una cultura di pace». Noi alla presidente della Camera siamo sempre pronti a credere. Fatti e vicende indicano però realtà assai diverse. A cominciare dai fatti e dalle vicende che hanno per protagonisti gli eredi dei partigiani. Riuniti sotto la sigla dell'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia), i professionisti dell'antifascismo trasformano ...

Francesca Baroni : “Temptation Island? Dopo ho ricevuto Insulti e minacce di morte - per fortuna c’è Ruben” : Francesca Baroni, ex concorrente di Temptation Island, si sfoga al settimanale Oggi in edicola da giovedì 22 febbraio. È ancora fidanzata con Ruben Invernizzi? Francesca Baroni ha paura per le offese ricevute “Dopo la mia partecipazione a Temptation Island ho iniziato a ricevere migliaia di messaggi di insulti e addirittura minacce di morte”, dice Francesca […] L'articolo Francesca Baroni: “Temptation Island? Dopo ho ...

Insulti e minacce - sentite Higuain : Lasciatemi dire una cosa ai napoletani : Dopo un weekend di Serie A ricco di grandi emozioni con la sfida tra Napoli e Juventus sempre molto accesa e che probabilmente ci accompagnerà fino al termine della stagione, si torna con la testa all'Europa perché torna la Champions League (con la Roma impegnata con lo Shakhtar) e all'Europa League (con i partenopei che devono ribaltare il 3-1 dell'andata, la Lazio l'1 a 0, e il Milan deve difendere il 3-0 ottenuto in trasferta). Nel frattempo, ...

Siracusa - 24enne colombiano si spoglia in strada e si abbandona a Insulti e minacce : denunciato : Ancora uno 'show': non poteva che finire con una denuncia l'ennesima 'esibizione' sopra le righe a Siracusa del 24enne pregiudicato Giraldo Quiceno Jhoneyder, un disoccupato colombiano che già più ...

Napoli - minacce e Insulti per Vittorio Brumotti durante la sua inchiesta sullo spaccio di droga : Napoli, minacce e insulti per Vittorio Brumotti durante la sua inchiesta sullo spaccio di droga Paura per l’inviato di Striscia la Notizia, aggredito al rione Traiano. Continua a leggere L'articolo Napoli, minacce e insulti per Vittorio Brumotti durante la sua inchiesta sullo spaccio di droga sembra essere il primo su NewsGo.

Attilio Fontana scambiato per l'omonimo leghista : Insulti e minacce sui social : Critiche, insulti e addirittura minacce per Attilio Fontana, accusato di aver rilasciato dichiarazioni razziste. Non è però il candidato alla Regione Lombardia, ma il suo omonimo, attore e cantante, ex...

Torino - maestra d'silo arrestata per Insulti e minacce : Torino, 16 gennaio 2018 - Clima di terrore all' asilo . L'ennesimo caso di maltrattamenti nei confronti di bambini è stato scoperto in Piemonte, dove una maestra di 59 anni , abitante a Susa, è stata ...

Insulti - botte e minacce ai bambini della scuola materna : arrestata maestra di Susa : Minacciava di “tagliarli in due come una mela”. Li strattonava, insultava e umiliava. Dopo la denuncia di una collaboratrice scolastica in merito ai maltrattamenti dei bambini di una scuola statale materna di Susa, i carabinieri hanno raccolto sufficienti indizi da far emettere al pubblico ministero un’ordinanza applicativa della misura cautelare d...

La prima nata nel 2018 a Vienna è musulmana : Insulti e minacce sul web : La piccola Asel è la prima nata del 2018 a Vienna. Il suo arrivo è stato riportato con grande rilievo dai media austriaci, come di prassi a Capodanno, ma invece degli auguri la piccola è stata accolta da...

In Austria la prima bimba nata nel 2018 è musulmana : sul web si moltiplicano minacce e Insulti : Asel è nata a Vienna 47 minuti dopo la mezzanotte tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Determinata e forte, è venuta al mondo battendo sul tempo tutti gli altri neonati Austriaci, conquistandosi così il titolo di bambina dell’anno. E, come vuole la tradizione, la foto del Neujahrsbaby tra le braccia dei genitori è stata pubblicata su tutti giornali. Naime, la mamma di Asel, mostra la neonata all’obiettivo del fotografo. Ha ...