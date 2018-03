Insegnare ad un algoritmo il mestiere del radiologo

wired

(Di venerdì 16 marzo 2018) “Sostanzialmente, unriconosce delle forme. Questo è un compito che possiamo far svolgere anche a degli algoritmi. A patto, certo, che li abbiamo addestrati correttamente“. Questa la sfida secondo Arturo Chiti, responsabile della Medicina nucleare all’Humanitas e docente all’Humanitas University, che ha scritto anche un articolo nel numero di Wired Italia in edicola. “Il meccanismo con cui il cervello riconosce le forme è simile a quello grazie al quale diamo un nome alle cose. In radiologia”, ha spiegato dal palco del Wired Health, “questo riconoscimento è legato non solo alle forme e alle caratteristiche biologiche. Ma anche alle informazioni ottenute parlando con gli altri medici e leggendo i dati clinici del paziente”. È esattamente questo che devono imparare a fare gli algoritmi. “Così come avviene con gli studenti, ...