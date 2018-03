Infortunio all' anca | Marion Bartoli posticipa il rientro

Tottenham - Infortunio alla caviglia per Kane : torna ad aprile e salta l'Italia : Tegola Harry Kane: starà fuori fino ad aprile. Stop previsto di circa un mese per l'attaccante del Tottenham, che, in seguito a uno scontro con il portiere del Bournemouth Asmir Begovic, ha rimediato ...

VIDEO Il brutto Infortunio di Caterina Bosetti : il ginocchio si piega all’interno - urla di dolore. Salta i Mondiali? : Caterina Bosetti è incorsa in un bruttissimo infortunio in occasione del match che la sua Modena ha vinto contro Casalmaggiore. Durante l’incontro che ha chiuso la regular season, la schiacciatrice ha subito una grave torsione del ginocchio sinistro che si è piegato all’interno ricadendo dalla schiacciata che ha consegnato alle emiliane la vittoria nel quarto set. urla di dolore per la 24enne che è stata prontamente soccorsa ed è ...

Tirreno Adriatico 2018 - buca fatale per Mark Cavendish : ennesimo Infortunio ed addio ufficiale alla gara. Ma per essere finito fuori tempo ... : 12 Notizie sul tema Tirreno Adriatico 2018 oggi Tappa 1: percorso cronosquadre, dove vederla in diretta tv e streaming Froome: 'Sono pronto a spiegare tutto, ma nessuno mi convoca.' Ecco la verità ...

Serie A Spal - Schiavon e Salamon rientrano dall'Infortunio : FERRARA - All'orizzonte c'è il derby e la Spal non vuole fallire l'appuntamento. Nel pomeriggio di oggi, i biancazzurri hanno ripreso gli allenamenti in vista della sfida contro il Sassuolo di ...

Ahi Bologna - brutte notizie dall’infermeria : le ultime sull’Infortunio di Poli : Nuovo stop per Andrea Poli, centrocampista del Bologna, a causa di un infortunio rimediato nell’ultima gara di campionato della squadra emiliana. “Gli esami cui è stato sottoposto oggi Andrea Poli hanno evidenziato una lesione al flessore comune delle dita del piede sinistro. Tempi di recupero: 2 settimane”. Questo quanto comunicato dal sito ufficiale del Bologna. Adesso dunque Donadoni dovrà fare a meno del suo centrocampista ...

Neymar - è giallo sull'Infortunio : La prima stagione di Neymar con il Paris Saint-Germain potrebbe essere già finita, dopo la distorsione alla caviglia e la frattura al quinto metatarso del piede destro subite contro l'Olympique ...

Quante bugie attorno all’Infortunio di Neymar : Emery costretto a fare chiarezza : Le notizie attorno all’infortunio di Neymar si rincorrono agitatamente. Dapprima si è parlato di una distorsione, poi di una microfrattura, successivamente addirittura di un’operazione che avrebbe potuto tener fuori il brasiliano per mesi. Il tecnico del Psg, Unai Emery, è stato dunque costretto a tornare sull’argomento durante la conferenza stampa odierna in vista del match di Coppa di Francia, chiarendo la situazione ...

Infortunio UNDER/ Botta alla caviglia per il turco e cambio in Roma-Milan : INFORTUNIO UNDER, brutta Botta alla caviglia per il fantasista turco che viene sostituito da Eusebio Di Francesco nella ripresa di Roma-Milan. Al suo posto dentro Gregoire Defrel.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 22:34:00 GMT)