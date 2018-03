Indian Wells | Federer vola a semifinale

Indian Wells : Federer in semifinale : Nella parte alta del tabellone, invece, sara' semifinale fra la rumena e numero 1 del mondo Simona Halep e la giapponese Naomi Osaka.

Indian Wells 2018/ Diretta Del Potro Kohlschreiber streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, si giocano i quarti di finale maschili nel torneo di tennis in California. In campo Juan Martin Del Potro e Milos Raonic(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:00:00 GMT)

Tennis - Indian Wells : Federer in semifinale. Il numero 1 del ranking è salvo :

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : i risultati di giovedì 15 marzo. Roger Federer vola in semifinale - sarà Borna Coric a sfidarlo : Giornata di quarti di finale nel Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) nel tabellone maschile. Nella nottata italiana si sono tenuti i primi due incontri che hanno qualificato alle semifinali “Sua Maestà” Roger Federer e il giovane croato Borna Coric che si ritroveranno nel prossimo turno e si contenderanno un posto per l’atto conclusivo californiano. C’era grande attesa per lo svizzero e, come al solito, non ha ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di giovedì 15 Marzo. Daria Kasatkina e Venus Williams dominano e volano in semifinale : Si completa il quadro delle semifinaliste nel WTA Premier Mandatory di Indian Wells. A Simona Halep e Naomi Osaka, si aggiungono anche Daria Kasatkina e Venus Williams. Dominio assoluto della russa e dell’americana nei loro rispettivi quarti di finale, con due vittorie agevoli che valgono la qualificazione alla semifinale. Non ci è voluta neanche un’ora di gioco (58 minuti) a Daria Kasatkina per demolire in due set Angelique Kerber ...

Indian Wells - Federer in semifinale - : Prosegue il momento magico di Federer. Lo svizzero si sbarazza anche di Chung , 7-6, 6-1, , conquistando, per l'11esima volta in carriera, la semifinale ad Indian Wells. Ora se la vedrà con Coric per ...

Diretta/ Indian Wells 2018 - Kerber Kasatkina (6-0 6-2) streaming video e tv : la russa in semifinale! : Diretta Indian Wells 2018, info streaming video e tv: orario delle partite del torneo di tennis. In California si continua a giocare: Daria Kasatkina domina la Kerber ed è in semifinale(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 20:31:00 GMT)

Indian Wells - Del Potro supera Mayer in rimonta e accede ai quarti. Federer ritrova Chung : Il 36enne fuoriclasse di Basilea, numero uno del mondo, ha infilato il 15esimo successo consecutivo stagionale , nel 2018 è imbattuto, superando negli ottavi per 7-5 6-4, in un'ora e 22 minuti, il ...

Tennis - Indian Wells : Halep e Osaka in semifinale : La numero uno del mondo, campionessa nell'edizione del 2015, ha piegato la croata Petra Martic , numero 51 Wta: 6-4 6-7 6-3 lo score, dopo due ore e 23 minuti di battaglia, con la romena che ha ...

Indian Wells - Roger Federer approda facilmente ai quarti : ... primo ATP Masters 1000 della stagione , montepremi di 7.972.535 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California.Il 36enne fuoriclasse di Basilea, numero uno del mondo, ha ...

Tennis - Indian Wells : Federer vola ai quarti e sfiderà Chung : TORINO - Senza dover fare molto più del 'minimo sindacale' Roger Federer approda nei quarti di finale del ' BNP Paribas Open ', primo ATP Masters 1000 della stagione in corso sui campi in cemento di ...

Tennis - Indian Wells 2018 : tutti i risultati. Del Potro in rimonta ai quarti :

Tennis - Indian Wells 2018 : Federer ai quarti. Contro Chardy basta il servizio perfetto :