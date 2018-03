Incontro a Parigi | Macron alla Merkel

Migrazioni : Pordenonelegge ed Efasce sbarcano a Parigi. Incontro con Marco Missiroli : 'Progetti di vita in un altro Paese' trova la collaborazione di molte realtà di riferimento sul territorio: Associazione Giuliani nel mondo, Ente Friuli nel mondo, Unione Emigranti sloveni, Ente ...

Vertici Tim a Parigi. Incontro con Canal+ : Tim va in trasferta a Parigi per un piccolo viaggio nel mondo Vivendi e, in una intensa giornata di incontri, fa conoscenza da vicino con i diversi asset del gruppo. A partire da Canal+ con cui il ...