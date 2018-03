Incidenti : Padova - nella notte scontro tra due auto a Camposampiero - un ferito : Padova, 16 mar. (AdnKronos) – La notte scorsa, poco dopo le ore 23, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 307 all’incrocio tra contrà Rialto e via Filipetto a Camposampiero per lo scontro tra due auto: un ferito. I pompieri volontari di Santa Giustina in Colle hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente della Fiat Punto, rimasto incastrato nell’auto, che è stato preso in cura dal personale del Suem 118 ...

Incidenti : tamponamento tra Dolo e Padova Est - su A4 fino a 10 km di coda : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) – Un incidente tra due veicoli ha provocato fino a 10 chilometri di coda questa mattina, poco prima delle 9.10, nel tratto Padovano della A4, al chilometro 365 in direzione Milano. Coinvolti, 800 metri prima dello svincolo per la A13, un mezzo pesante che trasportava automobili e una vettura: il camion ha tamponato l’auto che lo precedeva, il cui conducente è rimasto ferito in modo lieve.Sul posto sono ...