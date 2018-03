Incidente sul lavoro alla Burgo muore operaio 43enne

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 16 marzo 2018) L'Aquila - Non ce l'ha fatto Marco Di Donato, l'che è rimasto vittima di unsulall'interno della cartiera, l'uomo era stato trasportato in codice rosso dagli operatori del 118 in ospedale in seguito alle lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Avezzano che stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’. Secondo una prima ricognizione effettuata dagli inquirenti l’uomo sarebbe rimasto incastrato tra un macchinario ed un muletto. La scomparsa di Marco Di Donato, che era stato un corridore ciclistico è stata accolta con rammarico e tristezza nel monto del ciclismo abruzzese. “Scompare un amico e un punto di riferimento importante. Un ragazzo che è stato un valido atleta, sempre disponibile e vicino al ciclismo”. Con queste parole Fernando Ranalli, a ...