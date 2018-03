Incidente per Hillary Clinton : scivola nella vasca da bagno e si rompe un polso : Il nuovo Incidente ha scatenato nuove voci sullo stato di salute dell'ex segretario di stato Usa. Pochi mesi fa si era rotta un alluce mentre pochi giorni fa stava cadendo dalle scale durante la visita in India.Continua a leggere

Incidente sul lavoro alla Burgo muore operaio 43enne : L'Aquila - Non ce l'ha fatto Marco Di Donato, l'operaio 43enne che è rimasto vittima di un Incidente sul lavoro all'interno della cartiera Burgo, l'uomo era stato trasportato in codice rosso dagli operatori del 118 in ospedale in seguito alle lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Avezzano che stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’Incidente. Secondo una ...

Cinque persone coinvolte nell'Incidente a Varallo Pombia GALLERY : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV GALLERY Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Cinque persone coinvolte nell'...

Incidente mortale a Taranto - perde la vita un motociclista : Incidente mortale oggi a Taranto. Tragedia questa mattina in via Vizzarro, località San Vito. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, una Chevrolet Matiz e una moto di grosso cilindrata. Niente da fare per il...

Ricoverato per un Incidente viene dimesso : muore nell’ambulanza che lo sta portando a casa : La vittima è Francesco Milano, un uomo di 70 anni: era stato dimesso da pochi minuti dopo un ricovero di dieci giorni seguito a un incidente stradale.Continua a leggere

Incidente mortale per gelicidio : "Il dirigente dell'Autostrada A7 non ha alcuna colpa" : ...potuto dare disposizioni di prevenzione diverse o ordinare la chiusura di quel tratto della A7 su cui praticamente si patinava? Palastanga si è sempre detto convinto di aver agito secondo scienza e ...

Incidente per Bido Carrisi : ecco cos'è successo al figlio di Al Bano e Loredana Video : Ieri nel rotocalco Pomeriggio Cinque condotto ormai da dieci anni da Barbara D'Urso, si è tornati a parlare della vicenda legata ad Al Bano-Romina-Loredana [Video]. Alcuni giorni fa il Maestro di Cellino San Marco parlando col giornalista di Chi ha ringraziato la Lecciso per averle donato due figli bellissimi ma nello stesso tempo ha annunciato di non aver alcuna intenzione di sposarla. Nel salotto di Lady Cologno però, sono emerse delle novita' ...

Incidente mortale all'alba sulla SS 195 - perde la vita un 24enne - Sardiniapost.it : Tragico Incidente mortale questa mattina all'alba. Nella zona di Villa d'Orri , un giovane di 24 anni ha perso la vita mentre percorreva la Statale 195. L'auto sulla quale viaggiava insieme ad altri ...

Maltempo - Usa : maxi Incidente e ingorgo per neve in autostrada : maxi incidente, e conseguente maxi ingorgo, sulla Intestate 94 in Michigan. Sull’autostrada, che collega il Michigan al Canada correndo per quasi 1.500 chilometri negli Stati del nord degli Usa passando da Detroit, Chicago e Minneapolis, si e’ abbattuta un’intensa nevicata che ha provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto un cinquantina di veicoli fra auto, semiarticolati e camion. Nessuna vittima, sono stati soccorsi ...

Maltempo - Usa : maxi Incidente e ingorgo per neve in autostrada : maxi incidente, e conseguente maxi ingorgo, sulla Intestate 94 in Michigan. Sull’autostrada, che collega il Michigan al Canada correndo per quasi 1.500 chilometri negli Stati del nord degli Usa passando da Detroit, Chicago e Minneapolis, si e’ abbattuta un’intensa nevicata che ha provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto un cinquantina di veicoli fra auto, semiarticolati e camion. Nessuna vittima, sono stati soccorsi ...

A4 chiusa dalle 16 per Incidente : Autostrada A4 chiusa dalle 16 in direzione di Trieste per un altro, ennesimo, e grave incidente dopo i tre avvenuti nella giornata di ieri.

Roma : Incidente per 2 veicoli. Tratto Appia al momento chiuso : Roma – veicoli coinvolti in incidente. Strada chiusa verso la Capitale Roma – Di seguito il comunicato diramato da Anas. La società ha comunicato che... L'articolo Roma: incidente per 2 veicoli. Tratto Appia al momento chiuso proviene da Roma Daily News.

Operai travolti da un Tir - dopo l'Incidente sull'A10 più sicurezza per gli operai : A seguito del tragico incidente avvenuto sull'A10 tra Albisola Superiore e Celle Ligure - che ha comportato la morte di due operai della cooperativa San Giovanni di Novi Ligure e di altri 5 feriti - ...

Tragico Incidente sul lavoro : operaio muore folgorato : Tragico incidente sul lavoro al camping Isuledda di Cannigione, frazione di Arzachena, Olbia. Martedì mattina un operaio è morto folgorato: l'uomo stava manovrando una...