Incastrato dalle telecamere dopo aver dato fuoco a un' auto Nei guai 23enne di Cavallino

Treviso - coppia massacrata : killer Incastrato dalle celle telefoniche : Avrebbe avuto in passato molti guai con la giustizia per furti e rapine Sergio Papa, 35 anni, l'uomo di Refrontolo fermato ieri per l'omicidio a Rolle di Cison di Valmarino , Treviso, di Loris ...

Frosinone : ruba in negozio - “Incastrato” dalle orme sulla neve : Tre persone hanno commesso un furto in un negozio ma sono stati incastrati dalle orme lasciate sulla neve: è successo alla periferia di Frosinone. L’immediata segnalazione al 113 e il tempestivo intervento della Squadra Volante hanno consentito di intercettare e fermare uno dei ladri, un 37enne. L’uomo è stato trovato in possesso di una mazza da baseball e per lui è scattata la denuncia. Proseguono le indagini per identificare i ...

Montelupo : diciassettenne aggredita - ventunenne Incastrato dalle telecamere : stato arrestato grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e ad alcune tracce di dna, trovate sui vestiti e sotto le ascelle della vittima, Alessio Martini, il ventunenne fermato ...

Aggredì una 17enne nel parco - Incastrato dal dna e dalle telecamere. Le immagini che inchiodano il 21enne : E’ stato individuato grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e ad alcune tracce di dna trovate sui vestiti e sotto le ascelle della vittima, Alessio Martini, il 21enne arrestato dalla polizia con l’accusa di aver aggredito una 17enne il 14 ottobre scorso nel parco dell’Ambrogiana di Montelupo Fiorentino (Firenze). Per l’accusa avrebbe picchiato la ragazza per portarle via il cellulare. “Pensiamo a un ...

ROMA - AGHI SIRINGHE NEI SEDILI DEI BUS COTRAL/ Ultime notizie - oss 58enne Incastrato dalle telecamere : ROMA, AGHI di SIRINGHE nei SEDILI del bus COTRAL: infermiere denunciato per lesioni. Le Ultime notizie sullo sconsiderato gesto scoperto nella Capitale dai carabinieri.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 12:45:00 GMT)

Gli nega una sigaretta - lui lo colpisce : Incastrato dalle telecamere : Dovrà essere operato al setto nasale il ventisettenne di Ventimiglia, in provincia di Imperia, che nella notte tra venerdì e sabato scorsi è stato preso a pugni da un ventenne di Sanremo, che lo ha aggredito all'interno di un locale, colpevole di non avergli dato una sigaretta. Poco importa, il fatto che il giovane avesse negato quella sigaretta, soltanto perchè non fumava. Il ragazzo, che era ubriaco, ha reagito a quel rifiuto con estrema ...

La badante non c'è - il ladro ruba in casa del disabile : Incastrato dalle telecamere : ruba in casa di un disabile approfittando dell'assenza della badante. Un giovane è stato individuato dai carabinieri di Rotondi che sono riusciti a risalire alla sua identità...