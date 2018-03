In libreria “Il divenire della filosofia in François Zourabichvili” a cura di Cristina Zaltieri - edito da Negretto Editore : “Fin dove è possibile che una identità regga l’incalzare degli eventi, quando e come può finire per spezzarsi?” ? François Zourabichvili In arrivo nelle librerie fisiche ed online “Il divenire della filosofia in François Zourabichvili” edito dalla casa editrice mantovana Negretto editore, per la collana editoriale “Il corpo della filosofia”. La collana “Il corpo […]

In libreria “Il divenire della filosofia in François Zourabichvili” a cura di Cristina Zaltieri - edito da Negretto Editore : “Fin dove è possibile che una identità regga l’incalzare degli eventi, quando e come può finire per spezzarsi?” ? François Zourabichvili In arrivo nelle librerie fisiche ed online “Il divenire della filosofia in François Zourabichvili” edito dalla casa editrice mantovana Negretto editore, per la collana editoriale “Il corpo della filosofia”. La collana “Il corpo […]