In libreria “Il divenire della filosofia in François Zourabichvili” a cura di Cristina

oubliettemagazine

: Per questo il mondo è pieno di puzza, perché tutti svuotano le loro menti ovunque, come secchi di rifiuti.… - adelphiedizioni : Per questo il mondo è pieno di puzza, perché tutti svuotano le loro menti ovunque, come secchi di rifiuti.… - MediasetTgcom24 : Arriva in libreria 'Avvoltoi', il nuovo libro di @mariogiordano5 su chi approfitta dei disservizi ?? Ecco un estrat… - vaticannews_it : Il Magistero di #PapaFrancesco visto da undici teologi - Vatican News -

(Di venerdì 16 marzo 2018) “Fin dove è possibile che una identità regga l’incalzare degli eventi, quando e come può finire per spezzarsi?” ‒Zourabichvili In arrivo nelle librerie fisiche ed online “Ilinedito dalla casa editrice mantovana Negretto Editore, per la collana editoriale “Il corpo”. La collana “Il corpo …