In Italia più di 500 psico-sette | esiste davvero il fenomeno manipolatorio?

“È morto un mito”. Lutto nel cinema Italiano. La sua fondamentale presenza nei lavori più belli della tv : Negli anni ha lavorato a un centinaio di film da ”Fratello Sole e Sorella luna” di Zeffirelli fino alla produzione televisiva dei Medici passando per ”Spectre” della saga di James Bond e alla serie tv di ”Romanzo criminale”. Angelo Ragusa è morto a Roma mercoledì 14 marzo. Lo stuntman e coordinatore di stunt aveva 65 anni. Nel corso della sua lunga e brillante carriera aveva preso parte a film sia ...

“Pertini – Il Combattente” - la storia del Presidente più amato dagli Italiani : “Pertini – Il Combattente”, la storia del Presidente più amato dagli italiani Tratto dal libro “Il Combattente– Come si diventa Pertini”, scritto da Giancarlo De Cataldo arriva nelle sale il 15 marzo. Guarda la clip in esclusiva Continua a leggere L'articolo “Pertini – Il Combattente”, la storia del Presidente più amato dagli italiani proviene da NewsGo.

Moro : Ezio Mauro - tragedia Italiana in epoca più buia : ... di cui ha ricostruito le tappe, 40 anni dopo, con grande rigore e partecipazione nel documentario 'Il condannato - Cronaca di un sequestro'. Il film non fiction, presentato in anteprima all'...

Sclerosi multipla per 114mila Italiani : i giovani i più colpiti : “In Italia più di 114mila persone sono affette dalla Sclerosi multipla, che colpisce maggiormente fra i 20 e 40 anni ed è una delle cause più frequenti di disabilità nei giovani”. A confermarlo è Letizia Leocani, neurologa all’Ospedale San Raffaele di Milano, in occasione della presentazione di Ms-Fit, un videogioco sviluppato da Roche ed Helaglobe che consente alle persone con Sclerosi multipla di fare attività fisica a casa ...

Onu - la Finlandia è il Paese più felice : l’Italia è al 47esimo posto : Onu, la Finlandia è il Paese più felice: l’Italia è al 47esimo posto Il World Happiness Report delle Nazioni Unite diffonde la classifica dei Paesi più felici al mondo. Gli Stati Uniti? Ricchi ma infelici Continua a leggere L'articolo Onu, la Finlandia è il Paese più felice: l’Italia è al 47esimo posto proviene da NewsGo.

Non più sicura la bufala Burian BIS : gelo e neve sull’Italia dal 19 marzo per IlMeteo.it : Si parla nuovamente di bufala Burian BIS, o Burian 2 che dir si voglia: arrivano conferme della nuova ondata di gelo di aria artico-continentale da parte de IlMeteo.it, arrivate grazie ai calcoli effettuati attraverso i modelli matematici internazionali. Come già successo a cavallo tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo, il freddo potrebbe tornare a suonare la carica sull'Italia, entrando dalla porta europea. Tutto questo a partire dal ...

LORENZO AMORUSO/ La maglia della Nazionale il più grande rimpianto (Celebrity Masterchef Italia 2) : LORENZO AMORUSO, ex difensore centrale della Fiorentina e dei Glasgow Rangers, è uno dei concorrenti della seconda stagione del cooking show di Sky.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:36:00 GMT)

Atrofia muscolare spinale - ora sono 18 i centri clinici Italiani che somministrano Spinraza. Uno dei primi pazienti adulti : “Uno dei giorni più belli della mia vita” : “È uno dei giorni più belli della mia vita, finalmente ho ricevuto la possibilità di far parte del primo trattamento clinico per la mia patologia (la Sma, ndr). sono molto emozionato perché tra una settimana inizierò a fare le iniezioni intratecali del nuovo farmaco capace di bloccare il degenerare della Sma. sono passato da avere una speranza, che ho comunque sempre coltivato nel mio cuore, a un sogno che si realizza concretamente. Stiamo ...

Ecco qual è il Paese più felice del mondo secondo l’ONU : l’Italia molto lontana dalla Top Ten : In occasione della Giornata mondiale della felicità che si celebra il 20 marzo, è stato diffuso il World Happiness Report dell’ONU, la classifica annuale dei Paesi più felici del pianeta. Al primo posto troviamo la Finlandia che ha superato la Norvegia in vetta lo scorso anno. Al terzo posto figura la Danimarca, seguita da Islanda, Svizzera e Olanda. L’Italia? Guadagna una posizione ma si piazza al 47° posto: “I quattro Paesi ...