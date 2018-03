In Gb critiche per rigore contro Milan

L’Isola dei Famosi : Rosa Perrotta rinasce dopo le critiche : Rosa Perrotta serena dopo le tante polemiche all’Isola dei Famosi Lunedì scorso è andata in onda l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi. E in quella occasione Rosa Perrotta è stata eliminata dai telespettatori, i quali hanno deciso di premiare al televoto la sua rivale di sempre Alessia Mancini e il mimo di Zelig Simone Barbato. Ma i colpi di scena non sono certo finiti qua. Cos’altro è successo? Successivamente Rosa è ...

critiche alla Bce per il fallimento di una banca lettone - : Nel frattempo questo caso ha costretto la Lettonia a rivedere la politica bancaria: il governo e l'unione bancaria vogliono "tagliare" i rapporti commerciali delle banche con la Russia. Le attività ...

PIETRO TARTAGLIONE/ Difende Rosa Perrotta dalle critiche : sorpresa in arrivo? (Isola dei Famosi 2018) : PIETRO TARTAGLIONE tira fuori le unghie per Difendere la fidanzata Rosa Perrotta, al centro di diverse contestazioni di altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 22:30:00 GMT)

Il co-creatore della prima Xbox : "il ritorno del Duke? Per quel controller ricevetti una marea di critiche" : La prima Xbox si rivelò un debutto nel mondo console complicato sotto diversi aspetti per Microsoft ma allo stesso tempo rappresentò il seme da cui germogliò una divisione gaming di ottima qualità, che seppe dar vita a una console straordinaria come l'Xbox 360. Uno dei fallimenti dell'Xbox originale? Indubbiamente il Duke, il controller conosciuto per le sue notevolissime dimensioni.Nonostante le tante critiche il Duke tornerà sul mercato in un ...

Perché le critiche alla Margherita di Cracco sono sbagliate : Carlo Cracco ha aperto il suo nuovo ristorante a Milano, in Galleria Vittorio Emanuele, in cui ha osato proporre una rivisitazione della pizza Margherita. Apriti cielo! L’Italia pronta alla rivolta, i puristi della pizza armati di forconi hanno subito iniziato a flagellare lo chef stellato sulla pubblica piazza (mediatica). Siamo un popolo strano, disposto ad indignarsi per una Margherita, ma che sta comodo sul divano quando vede le immagini ...

“Hai rotto le p***e!”. Belen - flop e critiche a C’è posta per te. La showgirl argentina ospite del programma di Maria De Filippi insieme al fidanzato Andrea Iannone. In rete è fiume di polemiche : Dove essere il momento topico, quello che non si dimentica e quello che il pubblico, per forza di cose, avrebbe seguito di più. E invece la comparsata di Belen e Andrea Iannone a C’è posta per te è stata tutt’altro che un successo. Se il pilota si presenta con un viso leggermente diverso (ma si è rifatto o no), Belen appare bellissima avvolta in un magnifico vestito che ha fatto alzare sulla sedia persino la sua creatrice: Elisabetta ...

Uomini e Donne gossip - pioggia di critiche per Sonia Lorenzini : Alessandro D’Amico la difende : Uomini e Donne gossip, Sonia Lorenzini fortemente criticata sui social: Alessandro D’amico prende le sue difese critiche e commenti negativi ieri sono stati indirizzati a Sonia Lorenzini. Il motivo? Una foto pubblicata dall’ex tronista di Uomini e Donne il giorno della festa della donna. Quello che non hanno molto gradito alcuni suoi followers, nello specifico, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, pioggia di critiche per Sonia ...

Amici 17/ Sfida tra Emma e Carmen : pioggia di critiche per la Ferreri (8 marzo 2018) : Amici 17 torna in onda oggi con un uovo appuntamento con il daytime. In vista del serale, continua la Sfida tra le cantanti Emma e Carmen, pioggia di critiche per la Ferreri.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 03:57:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Rosa Perrotta contro Alessia Mancini : dal web piovono critiche per l'ex tronista... : Isola dei Famosi 2018, ancora critiche per il programma e Alessia Marcuzzi. "La conduttrice non è stata in grado di gestire le questioni delicate", ultima quella del ripescaggio.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:48:00 GMT)

“Quel pelo - fai schifo!”. Ops! Valanga di insulti per Chiara Ferragni. La foto pubblicata dalla blogger - e futura mamma di Leone - scatena i social. E anche i fan - questa volta - non le risparmiano critiche feroci : Non c’è pace per Chiara Ferragni. Ancora una volta la famosa blogger e influencer è stata insultata sul suo account Instagram. la compagna del cantante Fedez, dal quale aspetta il primo figlio, Leone, ha postato una foto in cui oltre al suo bel pancione si vede anche una giacchettina di pelliccia che non è passata inosservata agli utenti del social. Le polemiche sono subito scattate copiose, La fidanzata di Fedez, alla 35° settimana ...

“Non ti sei regolata!”. Uomini e Donne - i fan contro Sara per ‘quel’ dettaglio. “Non riesco nemmeno a guardarti” - dice Lorenzo prima di baciarla in esterna e - in quel preciso istante - in rete si scatena il caos : critiche a non finire per la tronista : Uomini e Donne, come di consueto la nuova settimana comincia con il trono classico. Quindi Sara, Nilufar, Nicolò e Mariano. Ma la parte più succosa riguarda la prima tronista, la Affi Fella che, come dicevano le anticipazioni, ha baciato Lorenzo Riccardi. Ma sono andate in onda anche le esterne con altri due corteggiatori, Nicolò Fabbri e Luigi Mastroianni. Il primo ha organizzato un giro sul quad, ma la tronista ha voluto evitare e ...

“Non ne voglio più parlare!”. Lacrime e disperazione in diretta tv. Un’accusa pesante e tanta rabbia a Domenica Live. Manuela Villa - vessata dalle critiche - si alza e lascia lo studio : “Io non c’entro nulla - lasciatemi in pace”. Sgomento tra il pubblico : Ormai da anni è un’ospite fisso del piccolo schermo. La sua storia ha colpito tutti, il dramma di una figlia illegittima che disperatamente cerca la sua identità. Una voce splendida, ereditata da un padre che non l’ha mai voluta, ma che lei ha sempre inseguito. Manuela Villa alla fine ha spuntato la sua battaglia e dopo una lunghissima lotta nella aule del tribunale ha ottenuto il riconoscimento. Insieme a lei il fratello ...

A Bolzano Boschi verso l'elezione tra le critiche. "Viene qui soltanto per sciare" : Vittoria annunciata per 'l'aliena' catapultata da Roma Se è una festa è assai mesta quella nella sede del Pd di piazza Domenicani dove si incorona Maria Elena Boschi, seggio uninominale blindatissimo. ...