Iliad Mobile verso l’Italia | l’ultima super promozione francese della compagnia telefonica

Iliad scalda i motori : il gruppo mobile low cost arriva in estate : La compagnia di telecomunicazioni francese Iliad (Getty) Arriverà sul mercato in estate Iliad, la compagnia telefonica francese destinata a diventare il quarto operatore mobile in Italia. Oggi, presentando i dati del bilancio 2017, Iliad ha messo nero su bianco che “il lancio è atteso per l’estate”. Infrastrutture, interconnessioni, offerte e piano marketing sono pronti. “Sono in corso le prove per monitorare la qualità del servizio”, è scritto ...

Non manca nulla all’uscita Iliad Italia : per la Free Mobile italiana chi è il giovanissimo AD Benedetto Levi : Per l'uscita di Iliad Italia manca oramai pochissimo: il lancio della Free Mobile Italiana in queste ore (probabilmente) si è arricchito dell'ultimo importante anello mancante, ossia la nomina del relativo Amministratore delegato, il giovanissimo manager Benedetto Levi che davvero sposerebbe appieno lo spirito dirompente e giovane del nuovo operatore Mobile Italiano. La notizia è stata data dal prortale di settore 4fan.it: Benedetto Levi ha ...

Corazzata anti Iliad Italia : Juve Mobile pronta a scendere in campo con tariffe telefoniche? : A scendere in campo (è proprio il cado di dirlo) contro Iliad Italia potrebbe giungere anche Juve Mobile, ossia proprio un nuovo vettore con alle spalle il Juventus Club di calcio. Pura fantascienza? Forse no, almeno stando alle informazioni esclusive condivise da UpGo.news e qui riportate nel dettaglio. L'esistenza di un brand JuveMobile e anche di uno parallelo JuveMobile Store è stato pizzicato presso l' Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. ...