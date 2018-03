Il web oggi è un' arma Facebook e Google sono il problema | non la soluzione

NAIKE RIVELLI VS BARBARA D'URSO E L'ISOLA DEI FAMOSI/ Video - "Un caos mediatico" : il web la appoggia : NAIKE RIVELLI si è espressa duramente su Instagram, dicendo la sua contro Eva Henger e BARBARA D'URSO. Il web si schiera dalla parte della figlia di Ornella Muti(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 14:53:00 GMT)

SOFIA GOGGIA/ Medaglia d'oro discesa libera : il web è tutto per lei! (Olimpiadi Invernali 2018) : SOFIA GOGGIA: Medaglia d'oro per l'azzurra nella discesa libera alle Olimpiadi Invernali 2018. La finanziera entra nella storia a Pyeongchang, battendo Mowinckel e Vonn. (Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:31:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : scandalo rimborsi tra i 5 Stelle - il web con Nadia Toffa (13 febbraio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: scandalo rimborsi nel Movimento 5 Stelle. Il web si stringe intorno alla Iena Nadia Toffa. Rimosso il questore di Macerata (13 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 00:56:00 GMT)

Nuovi problemi Libero Mail oggi 8 febbraio : down totale (lettura e accesso webmail) : Si registrano in questi minuti Nuovi e perduranti problemi Libero Mail, pronti a colpire anche nella giornata di oggi 8 febbraio. Gli utenti stanno incontrando difficoltà nell'accedere al servizio di WebMail, e nel leggere i messaggi ricevuti. Il down è ormai conclamato su tutti i fronti: speriamo solo i tecnici siano già stati messi al corrente dell'intoppo, e che possano risolvere nel giro del più breve tempo possibile. Sul portale ...

web Tv. Non solo sport : oggi e domani alle 20.45 il Festival tra anticipazioni e ricordi con 'Sanremo siamo noi' su IrcsportTv e OA Sport : Questa sera alle 20.45 scatta l'omaggio a Sanremo in streaming su www.oaSport.it e www.ircSporttv.com . La quarta edizione di SANREMO siamo NOI arriva in anticipo con tante, tantissime sorprese per gli appassionati delle sette note e della kermesse ...

POMERIGGIO 5/ Il web critica gli ospiti di Barbara D'Urso. Chi ci sarà in studio oggi - 1 febbraio? : Esclusive di cronaca, ospiti vip e lo speciale sull'Isola dei Famosi 2018, cosa ci aspetta nella nuova puntata di POMERIGGIO 5 di giovedì 1° febbraio? Ecco tutti i dettagli sulla diretta(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 12:15:00 GMT)

FRANCESCA CIPRIANI/ Lite con Cecilia Capriotti : il web appoggia la versione di Paola (Isola dei Famosi 13) : FRANCESCA CIPRIANI ha finto l'attacco di panico ed il malore all'interno dell'Isola dei Famosi 2018? Le perizie psichiatrice e le parole della mamma Rita smentiscono questa possibilità(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 21:30:00 GMT)

Esclusiva Calcioweb – Calciomercato Juventus - Raiola oggi a Vinovo : si è parlato di Balotelli e di un giovane trequartista : Calciomercato Juventus – La Juventus ha conquistato tre punti nella gara di campionato contro il Genoa, la squadra di Massimiliano Allegri non ha convinto dal punto di vista della prestazione ma era indispensabile ottenere i tre punti per rispondere al Napoli che aveva vinto nella difficile trasferta contro l’Atalanta. Il club bianconero non concluderà alcuna operazione importante in questa sessione di mercato, discorso diverso per ...

Roma - arriva tassa soggiorno web : tassa di soggiorno da 3,50 euro in arrivo a Roma anche per chi prenota via web. "Il nuovo regolamento sul contributo di soggiorno è pronto. Solo l'anno scorso Airbnb ha accolto 1.4 milioni di ospiti" ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova fidanzati?/ Nuova conferma oggi a Verissimo? Intanto sul web scoppia la polemica : Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati? Nuova conferma oggi a Verissimo? Intanto sul web scoppia la polemica tra i fan della coppia e quelli degli Oneston!(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 07:00:00 GMT)

Esclusiva Calcioweb – Foggia-Cinelli - nessun contatto tra le parti : la situazione : Foggia-Cinelli, LA situazione – Il Foggia è una delle squadre del campionato cadetto più attive in questo calciomercato. Già tre gli acquisti messi a segno: Leandro Greco e Tonucci dal Bari e il terzino Zambelli, quest’ultimo arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato l’estate scorsa dall’Empoli. Ufficializzate anche le cessioni del regista Vacca, approdato al Parma, e di Empereur, finito al Bari. Nelle ultime ore è circolata ...

Bari - l’agente di Floro Flores a Calcioweb : “Contatti con Ternana e Foggia? Tutte chiacchiere - nulla di vero” : Antonio Floro Flores, nelle ultime ore, è finito al centro di numerosi rumors di mercato. Ternana e Foggia avrebbero mostrato interesse per l’attaccante del Bari, autore sin qui di un solo goal in 16 presenze con la maglia del club biancorosso. Contattato in esclusiva dalla redazione di CalcioWeb, l’agente dell’ex Chievo e Sassuolo, tra le altre, Mario Fogliamanzillo, ha commentato così le voci di mercato che circolano intorno ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio / Pioggia di critiche per la cantante : un errore "imperdonabile" per il web : Anna Tatangelo pubblica su Instagram i suoi ricordi del 2017 dai quali è assente il suo ex compagno Gigi D'Alessio. Ma un anello al dito fa nascere qualche dubbio.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 18:45:00 GMT)