Il Var sarà impiegato ai Mondiali di Russia 2018

Mondiali 2018 - la FIFA ha deciso : ci sarà il Var : La mancanza del VAR nelle Coppe Europee ha finora causato non poche polemiche (l’ultima proprio ieri sera con il rigore concesso all’Arsenal contro il Milan), ma questa lacuna sta per essere colmata ai Mondiali, al via il prossimo 14 giugno in Russia. È stato proprio il presidente della FIFA Gianni Infantino ad annunciare l’importante novità […] L'articolo Mondiali 2018, la FIFA ha deciso: ci sarà il VAR è stato ...

Mondiali Russia 2018 - ci sarà il Var : l’annuncio di Infantino : Si avvicinano sempre di più i Mondiali di Russia 2018, nelle ultime ore importante annuncio: ci sarà il Var, la conferma arriva dallo stesso Infantino come dichiarato alla stampa: “Avremo la prima Coppa del Mondo, nel 2018, con il Var. Naturalmente siamo molto contenti di questa decisione”. La notizie era già nell’aria da diverso tempo ma adesso è arrivata anche l’ufficialità, si tratta di una giornata storica per tutto ...

Ufficiale - la FIFA conferma : il Var sarà utilizzato ai Mondiali : In Serie A ha fatto la propria comparsa da questa stagione, portando con sé una scia di polemiche. E adesso, il VAR sbarca ufficialmente anche nel mondo delle Nazionali: sarà utilizzato ai prossimi Mondiali. Al termine di un congresso svoltosi a Bogotá, in Colombia, la FIFA ha ufficialmente annunciato di aver approvato l'uso della tecnologia. ...

Mondiali 2018 - ora è ufficiale : in Russia ci sarà il Var : TORINO - 'Quello russo sarà il primo Mondiale con il Var '. La notizia era già nell'aria ma ora ha i crismi dell'ufficialità. L'annuncio è stato fatto da Gianni Infantino dopo una riunione del ...

Il calore generato dalle criptovalute sarà usato per coltiVare le verdure - : Kamil Brejcha, uno dei fondatori della criptovaluta ceca NakamotoX, ha presentato una nuova start-up: Agritechture. Ha proposto di coltivare verdure con l'aiuto del calore, prodotto dai server per la ...

Milano-Sanremo 2018 - la potenza di Tom Dumoulin può sconvolgere la Classicissima. L’olandese sarà la Variabile impazzita : Lo abbiamo visto dominare il Giro d’Italia lo scorso anno, poi andarsi a prendere da campione il titolo iridato della prova contro il tempo in quel di Bergen. Tom Dumoulin è diventato nel giro di pochi anni sicuramente uno dei protagonisti del massimo circuito internazionale di ciclismo: il World Tour. Dove va la Farfalla di Maastricht si raduna sempre una grande dote di tifosi pronti a seguire le performance del fenomeno olandese. Ci ...

Dalla Valganna al Pirellone - sarà Giacomo Cosentino a rappresentare l'Alto Varesotto : Del resto sono anni che mi occupo di politica in provincia e nell'Alto Varesotto attraverso la rete di 'Orizzonte Ideale'. Ti aspettavi questo bel risultato? Ovviamente, come immagino sia stato per ...

Ai Mondiali di Russia ci sarà la Var - LaPresse - : Adesso è ufficiale: la Var verrà utilizzata nel prossimo Mondiale in Russia in programma quest'estate. Lo ha annunciato l'Ifab, l'International Football Association Board, l'unico organismo delegato a ...

Serie A senza Var?/ Arbitri - Nicchi : "l'anno prossimo forse non ci sarà" : Il prossimo anno il campionato di Serie A potrebbe eliminare la Var: le parole del presidente AIA Marcello Nicchi sulla possibilità di migliorare lo strumento o addirittura di toglierlo(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Var - Nicchi a sorpresa : “Non so se ci sarà anche l’anno prossimo in Serie A” : L'introduzione della VAR in Serie A ha spesso fatto discutere: ecco il pensiero del numero uno degli arbitri italiani L'articolo VAR, Nicchi a sorpresa: “Non so se ci sarà anche l’anno prossimo in Serie A” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nicchi : 'Non so se il Var ci sarà anche l'anno prossimo' : TORINO - 'Non so se il Var ci sarà anche l'anno prossimo in serie A, ma credo di sì e lavoriamo affinchè funzionerà ancor meglio. Solo al termine del primo anno di applicazione capiremo dove potrà ...

Nicchi : "Var? Non so se ci sarà anche l'anno prossimo - vedremo a fine stagione" : Il presidente dell'Associazione italiana arbitri: "Sta andando molto bene, solo al termine del primo anno capiremo dove potrà essere migliorabile"

Nicchi : 'Non so se l'anno prossimo ci sarà il Var - a fine stagione decideremo' : Marcello Nicchi , presidente dell'Associazione italiana arbitri, ha parlato a Rai Sport dell'utilizzo del Var: ' Non so se il Var ci sarà anche l'anno prossimo in Serie A , ma credo di sì e lavoriamo affinchè possa funzionare ancora meglio. Solo al termine del primo anno di ...

Nicchi : 'Non so se ci sarà il Var il prossimo anno' : 'Non so se la Var ci sara' anche l'anno prossimo in serie A, ma credo di si' e lavoriamo affinche' funzionera' ancor meglio. Solo al termine del primo anno di applicazione capiremo dove potra' essere ...