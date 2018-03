Il trailer di Outer Wilds ci porta alla scoperta di un sistema solare intrappolato in un

eurogamer

: L'interessante #OuterWilds si mostra in un nuovo trailer. - Eurogamer_it : L'interessante #OuterWilds si mostra in un nuovo trailer. - LorenzScalz93 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Annapurna Interactive ha annunciato la pubblicazione del suoper PC e altre piattaforme ancora non rivelate nel 2018.Sviluppato da Mobius Digital,è un titolo di esplorazione open world ambientato nello spazio in cui ilin un loop temporale infinito. Il gioco è in prima persona con sistemi di simulazione e premi per i giocatori che si avventureranno nell'esplorazione.Durante il gameplay, i giocatori saranno in grado di esplorare varie posizioni nello spazio tra cui pianeti, lune e strutture alienericerca di una ragione dietro il loop temporale e il mistero della loro missione. Tuttavia, il passare del tempo può anche essere manipolato per rivelare nuove aree segrete e scoprire cosa è accaduto durante determinati momenti. Ad esempio, i giocatori potranno visitare una città sotterranea prima che venga inghiottita dsabbia o ...