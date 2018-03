Il survival platform post-apocalittico Far | Lone Sails ha una data d' uscita

eurogamer

(Di venerdì 16 marzo 2018) Okomotive e Mixtvision hanno annunciato ladidi Far:, un interessanteambientato tra i resti di una civiltà distrutta. Il gioco arriverà su Steam il 17 maggio 2018, e non è stata al momento fissata una release per le versioni Xbox One e PS4.In Far:saremo al controllo di uno grosso macchinario che si muove grazie a un imponente vela, che utilizzeremo per esplorare uno sconfinato deserto. Sono state incluse alcune meccanichee il gioco si concentra sull'esplorazione e sulla raccolta di risorse, da utilizzare per proseguire il nostro viaggio.Che ne pensate di Far:? Siete rimasti incuriositi dal gioco?Read more…