Il Segreto | anticipazioni di aprile | Nazaria vuole sbarazzarsi di Fè | ecco come

Una Vita Anticipazioni 16 marzo 2018 : Sara conosce il Segreto di Mauro : Fernando riceve dalla ragazza un'interessante notizia: il San Emeterio ha qualcosa da nascondere.

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Nicolas uccide l'assassino di Mariana : Quando l'Ortuño scoprirà della gravidanza di Mariana, offuscato dalla rabbia, colpirà a morte il suo assassino.

Il Segreto anticipazioni : cosa succederà entro la SECONDA PARTE DI APRILE 2018? : entro la SECONDA PARTE di APRILE 2018, i telespettatori italiani della telenovela Il Segreto assisteranno a tantissimi colpi di scena. È quindi giunto il momento del nostro post di anticipazioni che ricapitola tutti gli avvenimenti principali ambientati a Puente Viejo: cosa nascondono Julieta e Consuelo riguardo ad Ana? Dopo aver fatto perdere per qualche giorno le tracce di sé poiché profondamente addolorata per la morte di Ana (Sandra Gonzalez ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 16 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 16 marzo 2018: Francisca Montenegro chiede a Saul e Prudencio Ortega di rimanere a vivere alla villa. I due fratelli accettano molto volentieri… Saul conosce Julieta Uriarte, della quale si invaghisce sin da subito… Prudencio appare molto scontento dell’interesse del fratello Saul verso Julieta… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO. Ecco ...

Il Segreto - anticipazioni Spagna : tragedia a Puente Viejo per colpa di Francisca Video : Nelle prossime settimane nella serie iberica Il Segreto [Video] si verifichera' una tragedia immane che sconvolgera' l'intera cittadinanza di Puente Viejo. Come sempre dietro a qualcosa di male c'è lo zampino di donna Francisca, la signora più potente di tutta la regione. Da alcuni giorni in paese è giunta la bellissima Julieta con la figlioletta Ana. Alla new entry, che ha miracolosamente salvato la vita a Jaunita, è stato offerto un lavoro da ...

Il Segreto - anticipazioni : le trame dal 19 al 23 marzo 2018 : Nuova settimana in compagnia dei protagonisti de “Il Segreto”. Tante le sorprese attese. Vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le puntate in onda dal 19 al 23 marzo 2018...

Il Segreto anticipazioni : Francisca paga il funerale di Ana - Julieta scompare : Anticipazione Il Segreto: il gesto di Francisca per il funerale di Ana, Julieta fugge via Nelle prossime puntate de Il Segreto, mentre Francisca decide di fare un gesto per il funerale di Ana, Julieta scompare. La nuova arrivata non riesce più a trattenere il dolore per la morte di sua figlia. Ricordiamo che quest’ultima perde […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Francisca paga il funerale di Ana, Julieta scompare proviene da ...

Il Segreto - anticipazioni Spagna : tragedia a Puente Viejo per colpa di Francisca : Nelle prossime settimane nella serie iberica "Il Segreto" si verificherà una tragedia immane che sconvolgerà l'intera cittadinanza di Puente Viejo. Come sempre dietro a qualcosa di male c'è lo zampino di donna Francisca, la signora più potente di tutta la regione. Da alcuni giorni in paese è giunta la bellissima Julieta con la figlioletta Ana. Alla new entry, che ha miracolosamente salvato la vita a Jaunita, è stato offerto un lavoro da Emilia e ...

Il Segreto - anticipazioni settimanali : puntate dal 19 al 23 marzo 2018 : Eccoci con le anticipazioni settimanali della soap Il Segreto, precisamente a quelle che vanno dalla settimana dal 19 al 23 marzo 2018. Che novità porteranno gli spoiler della soap spagnola? Hernando oramai è chiaro che ha seri problemi economici ed Aquilino ne approfitterà. Arrivato come ricco imprenditore per entrare in società con il Dos Casas, in realtà si dimostrerà molto diverso. anticipazioni Il Segreto: ecco chi è Aquilino Aquilino, ...

Anticipazioni Il Segreto : DOLORES attratta da TIBURCIO : L’arrivo a Puente Viejo del “forzuto” circense TIBURCIO Comino (Cesar Capilla) non passerà inosservato alla pettegola DOLORES Asenjo (Maribel Ripoll): distrutta all’idea che il marito Pedro Mirañar (Enric Benavent) le abbia chiesto il divorzio per rifarsi una vita in Russia al fianco della giovane lettone Margarita, nei prossimi episodi de Il Segreto l’ex sindachessa del paese sprofonderà in una profonda depressione ...

Il Segreto anticipazioni : CANDELA costretta ad ospitare VENANCIA : I telespettatori italiani de Il Segreto dovranno presto familiarizzare con il volto di VENANCIA Almagro (Inma Sancho), la controversa ex suocera di CANDELA Mendizabal (Aida De La Cruz): madre del primo marito della pasticciera Ricardo Arias (Alain Hernandez), l’anziana arriverà inaspettatamente a Puente Viejo e, oltre a mostrare uno stato di salute piuttosto precario, farà sapere a tutti i paesani di voler ottenere ad ogni costo il perdono ...

IL Segreto/ Julieta Uriarte trova casa e si trasferisce a Puente Viejo (Anticipazioni 14 marzo) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 14 marzo: Julieta Uriarte trova a casa a Puente Viejo e decide di trasferirsi insieme alla figlia Ana e alla nonna Consuelo.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 00:15:00 GMT)