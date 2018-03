Il roll out di Android 8 0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8 è iniziato

Migliaia di civili hanno lasciato Ghouta orientale - l’enclave vicino a Damasco ancora controllata dai ribelli : Ieri Migliaia di civili hanno lasciato Ghouta orientale, l’unica area vicina a Damasco ancora sotto il controllo dei ribelli siriani ma da settimane attaccata intensamente dalle forze governative del presidente Bashar al Assad e i suoi alleati: stando alle informazioni The post Migliaia di civili hanno lasciato Ghouta orientale, l’enclave vicino a Damasco ancora controllata dai ribelli appeared first on Il Post.

Inizia il roll out delle routine di Google Assistant - che sostituiscono "La mia giornata" : Inizia oggi il roll out delle routine in Google Assistant, che prendono il posto della funzione "La mia giornata" e permetto di eseguire una sequenza di operazioni. Google sta inoltre testando la possibilità di rimuovere la scheda "Your Stuff" non ancora disponibile in Italia.

Importanti aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone 4 Pro - ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016) : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per ASUS ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016). Siete curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? Ah, un piccolo spoiler: ZenFone 4 Pro si aggiorna ad Android 8.0 Oreo

È iniziato il roll out di Google Lens per Google Foto - per tutti gli utenti Android : Inizia oggi il roll out si vasta scala di Google Lens, la funzione che permette di ottenere informazioni sui monumenti, sui paesaggi e molto altro, all'interno della versione più recente di Google Foto.

L'esercito siriano e i suoi alleati hanno riconquistato un terzo di Ghouta orientale - controllata dai ribelli : L'esercito siriano e i suoi alleati hanno riconquistato circa un terzo di Ghouta orientale, l'area controllata dai ribelli alla periferia di Damasco, la capitale della Siria. Nelle ultime due settimane, ha detto l'Osservatorio siriano dei diritti umani, organizzazione non governativa

Xbox One : iniziato il rollout di Spring Creators Update per gli Insider : Dopo Windows 10, Microsoft dà il via allo sviluppo di Spring Creators Update (nome in codice Redstone 4) anche su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. A partire da oggi, infatti, gli Insider iscritti al canale Alpha possono provare e testare il prossimo grande aggiornamento di Microsoft dedicato alle sue console con la prima build resa disponibile al download proprio in queste ore. Non è ancora chiaro quando verrà rilasciato al pubblico ma è ...

Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy S6 - S7 - S7 Edge - Sony Xperia X - X Compact e ASUS ZenFone 4 Selfie Pro : Oggi è tempo di Aggiornamenti per Samsung Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Sony Xperia X, Xperia X Compact e ASUS ZenFone 4 Selfie Pro. Allora siete curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update?

Il rollout di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8/S8 Plus si allarga ad altri Paesi : Il rollout dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo di Samsung Galaxy S8 e S8 Plus sembra procedere bene e va a toccare altri Paesi: per il momento pare che l'OTA tocchi solamente coloro che avevano già aggiornato alla prima versione dell'ultima major release.

Google annuncerà ARCore 1.0 al MWC 2018 - anche se è gia iniziato il roll out sul Play Store : Al Mobile World Congress 2018 Google annuncerà ARCore 1.0, la propria piattaforma per la realtà aumentata, anche se l'aggiornamento è già in fase di roll out sul Play Store.

Ricomincia il rollout di Android Oreo su Samsung Galaxy S8 : Qualche settimana fa, abbiamo parlato dell'inizio del lancio dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy S8 e qualche giorno fa, abbiamo anche detto che il rollout della nuova versione del sistema operativo è stato bloccato. Tuttavia, oggi, è stato ripristinato sia su Galaxy S8, sia su Galaxy S8+. Al momento dell'interruzione, non è stato rilasciato un comunicato che potesse spiegare quanto è accaduto, ma ad oggi, è uscita la ...

Il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8 riprende dalla Germania : Riparte dalla Germania il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8, interrotto pochi giorni dopo l'avvio a causa di problemi che causavano riavvi casuali dello smartphone. Il nuovo aggiornamento sembra aver risolto tutti i problemi e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nei prossimi giorni.

Google Pay v1.53 è in roll out con un nuovo design e tante novità in arrivo : Nella giornata di ieri Google aveva annunciato un importante novità per Google Pay, che è sbarcata finalmente nel Play Store (per ora solo in USA e Regno Unito) ed ha preso il posto di Android Pay e Google Wallet. Oggi invece è partito il roll out del primo importante aggiornamento dell'app, che la porta alla v1.53. Scopriamo insieme le principali novità.

Samsung comincia il roll out delle patch di febbraio per Galaxy J5 (2017) e Galaxy J7 : Samsung ha finalmente iniziato a rilasciare, seppur in leggero ritardo, le patch di sicurezza di febbraio per Galaxy J7 (SM-J727U) e Galaxy J5 (2017). L'aggiornamento è in fase di roll out in Europa per cui entro le prossime settimane dovrebbe arrivare anche in Italia

Samsung Galaxy Note 4 : in fase di roll out in Europa un nuovo aggiornamento software : Samsung ha rilasciato - a dir la verità, un po' a sorpresa - un nuovo aggiornamento software per Galaxy Note 4. Il nuovo firmware si limiterebbe ad apportare miglioramenti a livello di stabilità di sistema. Per il momento l'update è in fase di roll out in Europa