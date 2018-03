Il procuratore speciale Robert Mueller sta indagando anche sulla Trump Organization | dice

Russiagate - Trump si presenterà davanti al procuratore speciale Mueller? : Riprende lo scontro sul Russiagate, in quella che appare, al momento, una partita di scacchi. Secondo il New York Times gli avvocati di Trump avrebbero consigliato al presidente di non sottoporsi davanti al procuratore speciale Robert Mueller. Il giornale della Grande mela cita quattro persone che sarebbero a conoscenza della vicenda. Evidente il rischio di una durissima battaglia legale, che potrebbe andare avanti per mesi, sul dovere (o meno) ...