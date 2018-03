Il presidente dell' Academy accusato di molestie - People - Spettacoli

Rosato (Pd) : “Di Maio vuole fare il presidente della Camera - noi non siamo ostili” : Secondo il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato, il capo politico del M5s Luigi Di Maio vuole essere il prossimo presidente della Camera: "Abbiamo votato Di Maio alla Camera una volta e non siamo ostili".Continua a leggere

Giorgia Meloni - la proposta-bomba di Ignazio La Russa a Libero : 'Facciamola presidente della Camera. Se Matteo Salvini...' : La proposta di Fratelli d'Italia non cambia, premette Ignazio La Russa: 'Matteo Salvini avanzi la candidatura per la presidenza del Senato. In questo modo sarebbe più facile la sua investitura come ...

AGRIMONT - APERTURA SABATO 17 MARZO CON IL presidente DELLA REGIONE LUCA ZAIA : Per i prodotti, le macchine e attrezzature per l'agricoltura e per tutto ciò che riguarda il mondo rurale montano AGRIMONT si conferma come l'evento di riferimento anche per la cura e manutenzione ...

Rogo Thyssenkrupp - l’ex manager Marco Pucci chiede la grazia al presidente della Repubblica Mattarella : Marco Pucci, uno degli ex manager della Thyssenkrupp condannato per l’incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino uccise sette operai, ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pucci sta scontando la pena a sei anni e tre mesi di carcere. Noi non concediamo la grazia a nessuno. E nemmeno lo deve fare il presidente Mattarella” ha replicato Graziella Rodinó, madre di Rosario, uno dei sette operai morti nel Rogo. ...

Foggia - arrestata per truffa l'avv. Cantone. Si spacciava per sorella del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione : Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Foggia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata continuata l'avvocato ...

Morto il vigilante aggredito in metro - il presidente dell'Eav scrive al prefetto : Un incontro sul tema sicurezza nelle aziende di trasporto 'al fine di valutare ulteriori iniziative possibili e utili a fronteggiare il fenomeno'. A chiederlo è Umberto De Gregorio, presidente di Eav, ...

Aldo Moro - quaranta anni fa il rapimento del presidente della Dc in via Fani. Uccisi cinque uomini della scorta : A maggio, il 7, il Teatro Argentina di Roma organizza 'Dedica ad Aldo Moro', una maratona di spettacoli per riflettere sulla tragedia , tra cui 'Corpo di Stato' di e con Marco Baliani e ' Moro: i 55 ...

Aldo Moro - quaranta anni fa il rapimento del presidente della Dc in via Fani. Uccisi cinque uomini della scorta : quaranta anni fa, il 16 marzo 1978, un commando delle Brigate rosse rapisce Aldo Moro, presidente della Democrazia cristiana, e uccide tutti gli uomini della scorta: Oreste Leonardi e Domenico Ricci...

Aldo Moro - quaranta anni fa il rapimento del presidente della Dc : A maggio, il 7, il Teatro Argentina di Roma organizza 'Dedica ad Aldo Moro', una maratona di spettacoli per riflettere sulla tragedia , tra cui 'Corpo di Stato' di e con Marco Baliani e ' Moro: i 55 ...

[Il retroscena] Giulia Bongiorno premier. Stimata dai 5Stelle sarebbe il primo presidente donna della storia. Ecco il piano di Salvini : RiEccola. Dopo cinque anni fuori dalle aule parlamentari ma dentro quelle dei tribunali, Giulia Bongiorno è ritornata. Se nella legislatura 2008 - 2013 sedeva alla Camera e aveva seguito Gianfranco ...

Ettore Rosato confessa : 'Giancarlo Giorgetti presidente della Camera? Sì - il Pd lo stima' : Adesso è il Pd a strizzare l'occhio alla Lega, nella sempre più complessa partita per la presidenza della Camera. Già, perché le parole di Ettore Rosato sono piuttosto chiare: 'Che Giorgetti sia ...

Federica Bieller è il nuovo presidente delle Funivie del Monte Bianco : Federica Bieller, Direttore marketing e comunicazione QC Terme, con un’importante esperienza alla direzione gestionale dei centri e degli hotel del gruppo, ha accettato l’incarico di Presidente delle Funivie Monte Bianco. L’esperienza maturata dalla manager nel settore della comunicazione e della gestione contribuirà alla valorizzazione e alla crescita dell’opera ingegneristica più ambiziosa realizzata negli ultimi anni in montagna ed alla ...

"Il futuro di Hawking deve ancora arrivare". Intervista a Roberto Battiston - presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana : Stephen Hawking era un "caso della nostra specie in cui si amplificarono fragilità e grandezza". Per il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, il fisico Roberto Battiston, Hawking non ebbe mai il Nobel perché le sue teorie "hanno bisogno di strumenti ancora in realizzazione". Il futuro del celebre astrofisico "deve ancora arrivare".presidente Battiston, ha mai incontrato Hawking?L'ho incontrato a Ginevra, al Cern. Aveva fatto ...

Trump : gli effetti della visita del presidente al 'suo' muro Video : C’è un cumulo di mattoni e cantieri, in mezzo al deserto della California. Da un lato c’è la terra delle liberta', dell’uguaglianza, della speranza. Dall’altro lato, un luogo desolato da cui tutti vorrebbero fuggire, un luogo che non offre alcun aiuto alle minoranze né a coloro che sono ridotti in miseria. Dopo la visita di Donald #Trump a questo cantiere, è difficile stabilire da che parte siano gli Stati Uniti. Proteste lungo il confine Quella ...