Il Papa a San Giovanni Rotondo sui passi di padre Pio

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile stanno insieme/ L'amico di Francesco Monte "attapira" papà Valerio? : Rebecca Staffelli e Alessandro Basile fidanzati? Scoppia il gossip per i neo Romeo e Giulietta mentre la faida tra Francesco Monte e Valerio continua, come andrà a finire tra loro?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:35:00 GMT)

Papa Francesco a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo - la diretta su TRM Network : Segui la visita di Papa Francesco il 17 marzo dalle ore 9.00 su TRM h24 canale 16 del digitale terrestre Puglia e Basilicata, canale 519 piattaforma Sky ed in web streaming su trmtv.it e App "Trmtv" ...

E' tutto pronto a Pietrelcina per la prima visita storica di un Papa nella terra di San Pio. DIRETTA DI TV7 : Ricordiamo che Tv7, Radio International seguiranno in DIRETTA, a partire dalle ore 7.00, la visita di Papa Francesco a Pietrelcina. L'evento si avvarrà anche della trasmissione in web streaming e del canale live di FB Tvsette Benevento

Pippo Baudo/ A capo dell'Academy : l'appello a Papa Francesco - "ho un problema che mi assilla" (Sanremo Young) : Sarà Pippo Baudo a guidare la giuria dell'Academy nella finalissima di Sanremo Young in onda questa sera. Chi fra i sei concorrenti ancora in gara riuscirà a conquistare il suo...(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:08:00 GMT)

Papa Francesco va da Sant'Egidio e bacchetta quei cristiani che non aprono le porte ai migranti : Città del Vaticano Papa Francesco festeggia i 50 anni della Comunità di Sant'Egidio e sembra rispondere a quei cristiani che davanti al fenomeno delle migrazioni invece che aprire...

Papa Francesco telefona a malata di tumore : «Santo Padre - preghi per Casamicciola» : ISCHIA. Alle volte può bastare un semplice gesto per lenire il dolore di un ammalato. E' questo il caso di Nunzia Mattera, che ieri pomeriggio ha ricevuto una telefonata speciale. Dall'altra parte ...

Controlli e maxischermi per la visita del Papa a San Giovanni Rotondo : E' ormai a punto la macchina organizzativa per la visita del Papa a San Giovanni Rotondo il 17 marzo. Papa Francesco, che visiterà prima l'ospedale Casa sollievo della Sofferenza, alle 11.15 ...

Il Papa visita la comunità di sant'Egidio : mondo pieno di paura - straniero visto come nemico : Il mondo è pieno di paura e lo straniero è visto come nemico. Lo ha sottolineato il Papa, che nel pomeriggio di domenica è andato in visita alla comunità di sant'Egidio, a Trastevere. La comunità celebra ...

Il Papa a Trastevere per i 50 anni della Comunità di Sant'Egidio : Papa Francesco a Trastevere, per festeggiare i 50 anni della Comunità di Sant'Egidio, fondata nel 1968 a Roma . Ad accogliere il Pontefice nella piazza davanti alla basilica di Santa Maria in ...

Papa Francesco va da Sant'Egidio e bacchetta quei cristiani che non aprono le porte ai migranti : Secondo il Papa il futuro del mondo appare incerto. Guardate quante guerre aperte!'. Poi un ringraziamento per avere reso possibile i 'corridoi umanitari Com'è possibile che, dopo le tragedie del ...

Papa in Puglia - così la visita a San Giovanni Rotondo : ... per proporre il santo con le stimmate quale fulgido esempio ai 'missionari della misericordia', cioè ai confessori inviati in occasione dell'anno santo in tutto il mondo. A distanza di nove anni ...

[L'analisi] Il botto di Papa Francesco - l'arcivescovo ucciso sull'altare per difendere i poveri diventerà santo : Mi trovavo a fare la cronaca dell'udienza con un collega di un'altra agenzia e prima che arrivasse il Papa nell'Aula, visto in prima fila il vescovo Romero seduto solo in attesa, lo avvicinammo. Egli ...

Papa Paolo VI santo - il miracolo di Amanda : "Per la scienza nostra figlia non poteva nascere" : Amanda è una bambina nata senza che la scienza sia riuscita a dare una spiegazione. La sua famiglia ne è convinta: si tratta di un miracolo da attribuire a Paolo VI. E non sono solo...

PAOLO VI E OSCAR ROMERO SARANNO SANTI/ L’annuncio di Papa Francesco : i miracoli sulla vita nascente : PAOLO VI e OSCAR ROMERO SARANNO SANTI: l'annuncio di Papa Francesco e i miracoli sulla vita nascente. Le date ipotetiche per le canonizzazioni di Montini e del vescovo martire di El Salvador(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 17:20:00 GMT)