Il paese isolato per colpa delle buche | “Così uccidete noi e il turismo”

Un metro e mezzo di neve a Cervinia - chiusa la strada : il paese è isolato : La strada regionale per Cervinia è chiusa dalle 17 a tutti in mezzi in salita e in discesa a monte dell’abitato di Valtournenche. Nel pomeriggio sulla pagina Facebook della Cervino spa era stato diffuso l’invito a «lasciare la località al più presto» per chi avesse necessità di farlo. La protezione civile regionale invita in ogni caso a non stare a...