Il nuovo amore di Angelina Jolie è Garrett Hedlund L' attrice dimentica Brad Pitt

Angelina Jolie ha un nuovo amore? “Come un Brad più giovane e passionale” : Angelina Jolie ha un nuovo amore? Così pare, stando a Radar Online, noto sito di gossip secondo il quale l’attrice starebbe vivendo l’inizio di una storia con Garrett Hadlund, attore 33enne conosciuto sul set di Unbroken, film prodotto e diretto proprio dalla Jolie. Garrett ha recitato con Brad Pitt in Troy e secondo la fonte di Radar Online stare con lui “è come avere accanto un Brad più giovane e passionale. Sarebbe una bella ...

BELEN RODRIGUEZ/ Di nuovo in Qatar insieme ad Andrea Iannone : amore a gonfie vele per la coppia : BELEN RODRIGUEZ ha seguito di nuovo Andrea Iannone, come aveva già fatto qualche settimana fa. E mentre il pilota è in pista, lei si gode il mare e la spiaggia.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 02:52:00 GMT)

Cristina Chiabotto : un nuovo amore dopo Fabio Fulco? Lo scoop : Cristina Chiabotto volta pagina e dopo Fabio Fulco trova l’amore? Lo scoop Pare che qualcuno abbia messo di recente gli occhi addosso a Cristina Chiabotto dopo la fine della relazione della showgirl con lo storico fidanzato Fabio Fulco. A rivelare lo scoop è il settimanale Oggi, nel suo ultimo numero uscito questa settimana, fornendo anche […] L'articolo Cristina Chiabotto: un nuovo amore dopo Fabio Fulco? Lo scoop proviene da Gossip ...

Emma Watson - il nuovo amore viene dal set di Glee : Passare dalla saga di Harry Potter a una commedia musicale di successo come Glee nel giro di qualche anno: metaforicamente si potrebbe sintetizzare così la parabola dell’attrice inglese Emma Watson – interprete amatissima del personaggio di Hermione Granger nella saga di HP – che parrebbe aver trovato l’amore nel collega statunitense Chord Overstreet, 29enne nativo della città del country Nashville che per cinque stagioni ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : nuovo dramma per DESIRÉE! E nasce un nuovo amore… : Non mancano mai le sorprese in quel del Fürstenhof! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore un personaggio storico da poco tornato in hotel riceverà infatti una brutta notizia, mentre per altri due sembrerà sbocciare l’amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a metà aprile! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Desirée riceve una brutta notizia Come vi abbiamo ampiamente anticipato, tra ...

UOMINI E DONNE/ nuovo amore per Gemma Galgani? Il post sospetto (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani ritrova il sorriso dopo l'addio a Giorgio Manetti. Il sogno dei fans per Tina Cipollari tronista.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:41:00 GMT)

«Un amore sopra le righe» : il nuovo film di Nicolas Bedos in anteprima : «Mi sentivo come un moscerino attratto dalla lampadina, mi stavo per bruciare». È così che Sarah descrive la scintilla scoccata fra lei e Victor Adelman, un amore poco convenzionale legato alla filosofia, alla vanità, al conflitto. Si conoscono nel 1971 e passano insieme 45 anni densi di emozione e vitalità, in un turbinio che li travolgerà fino alla scomparsa di lui e la volontà di lei di raccontare quella che è stata la loro storia, divisa fra ...

Giorgia Palmas e Filippo Magnini pizzicati insieme : è nato un nuovo amore? : Dopo la fine della lunga relazione con Vittorio Brumotti , Giorgia Palmas pare essere tornata a sorridere al fianco di un personaggio da sempre al centro del gossip: Filippo Magnini. I due sono stati ...

Amber Heard e Sean Penn : è nato un nuovo amore sotto il cielo di Hollywood? : Hollywood mormora: tra Amber Heard e da Sean Penn sarebbe nato l'amore. I due, avvistati a cena a lume di candela in quel di Los Angeles, si starebbero frequentando, almeno stando al Daily Mail che, a sua volta, cita il magazine Page Six.Cinquantasette anni lui e trentuno lei, i due divi sono stati pizzicati al Sunset Tower Bar, uno dei ristoranti più frequentati dalle celebrities, mentre sorseggiavano una bottiglia di vino rosso, ...

Gemma Galgani ritrova la speranza dopo Giorgio : arriva un nuovo amore? : Giorgio Manetti e Gemma Galgani: lei ritrova la speranza dopo il rifiuto Gemma Galgani è tornata a sorridere e lo ha fatto sui social. Duramente attaccata nel corso delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, la dama ha commentato così la sua foto di profilo su facebook: “Raffigura uno stato d’animo di profonda speranza…speranza che tutto vada bene…come si dice…la speranza è l’ultima a morire! Io ...

“Addio Fabrizio…”. Finalmente - nuovo amore per Rita Dalla Chiesa. Dopo la separazione con Frizzi per la conduttrice è arrivato il pentimento e non ha mai veramente dimenticato l’ex. Ma oggi le cose sono cambiate e il suo cuore batte di nuovo : “Ho una vita piena d’amore” : Dopo qualche tempo di assenza, Rita Dalla Chiesa sta per tornare sul piccolo schermo con un nuovo programma. L’amata conduttrice, infatti, è in procinto di iniziare una nuova avventura con il programma Ieri oggi italiani che andrà in onda a partire dal prossimo 19 marzo in seconda serata su Rete 4. Un cambiamento di rotta rispetto a quanto fatto fino ad oggi, un modo per festeggiare ben 35 anni di televisione. La vita professionale ...