Il momento in cui il ponte di Miami è collassato ripreso in un video delle telecamere di

L’incredibile momento in cui il bimbo viene alla luce in acqua : la scena ripresa dai turisti : La madre è una turista russa I fatti nella località balneare di Dahab, sul Mar Rosso. La madre è una turista russa. Suo padre e il suo compagno l'hanno aiutata a partorire, prima di portare il bambino a riva con il cordone ombelicale ancora attaccato.Continua a leggere

Astronomia : nane brune “spazzine” - individuato il momento in cui l’atmosfera diventa priva di nuvole : Atmosfera da nuvolosa a serena, ad un certo punto del percorso di vita: è quanto capita alle nane brune, corpi celesti considerati ‘cugini’ dei pianeti giganti come Giove. Gli astronomi hanno notato che le nane brune subiscono dei cambiamenti atmosferici quando vanno avanti con gli anni e diventano fredde: la loro condizione ‘meteo’ passa infatti da nuvoloso a privo di nubi, una peculiarità che potrebbe essere utile a comprendere l’evoluzione ...

Il momento in cui ho capito che mia figlia era trans : Questo post è stato pubblicato su HuffPostUk ed è stato tradotto da Milena SanfilippoSono le sei di sabato mattina mentre scrivo queste parole. Sono rimasto sveglio per ore, agitato per le conseguenze a lungo termine di una campagna persecutoria nei confronti di mia figlia e di quelli come lei. Penso a cosa posso fare per arginarla.Non ho molto tempo.Fra poco, i bambini si precipiteranno giù per le scale, pretendendo la TV, ...

Macerata - ecco il momento in cui Traini spara dalla sua auto : Macerata, ecco il momento in cui Traini spara dalla sua auto Le immagini mostrano anche l’interno di un bar dove alcuni clienti cercano di mettersi al riparo dai colpi di arma da fuoco Continua a leggere L'articolo Macerata, ecco il momento in cui Traini spara dalla sua auto sembra essere il primo su NewsGo.

Roma - donna investita dalla metro : il momento in cui viene spinta registrato dalle telecamere : Sono state diffuse le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso il momento in cui un'uomo ha...

Roma. Di Francesco : “è un momento in cui molte cose non vanno” : Scuro in volto Eusebio Di Francesco commenta il ko della sua Roma. “E’ momento in cui molte cose non vanno”. “Siamo

La casa dell'orrore dei Turpin. Ecco il momento in cui i figli vengono liberati : Finalmenti liberi, i 13 figli dei Turpin escono di casa e corrono verso l'auto della polizia. Grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza è possibile rivedere quegli attimi. I figli hanno un'età compresa tra i due e i 28 anni. Quando gli agenti hanno fatto irruzione in casa li hanno trovati incatenati come bestie al letto in uno stato di malnutrizione che si potrà risolvere soltanto tra diversi mesi. L'allarme è ...