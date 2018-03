Il mistero della M5s Silvia Benedetti | eletta e poi sparita nel nulla

Napoletani scomparsi in Messico - un nuovo mistero : i codici segreti della polizia : Le indagini sulla sorte dei tre Napoletani scomparsi in Messico, a Tecalitlan, il 31 gennaio non producono risultati apprezzabili: le autorità locali non sono capaci di rintracciare...

Napoletani scomparsi in Messico - un nuovo mistero : i codici segreti della polizia : Per dovere di cronaca segnaliamo che il numero 58 in alcune versioni del 'codigo', sta a indicare un delitto a sfondo sessuale che poco avrebbe a che fare con questa vicenda. Una ipotetica 'versione ...

Astronomia - il mistero della Grande Macchia Rossa di Giove : ecco cosa ha scoperto un team della NASA : Anche se in passato è stata abbastanza Grande da inghiottire 3 Terre, la Grande Macchia Rossa di Giove si sta riducendo da un secolo e mezzo. Nessuno ha la certezza del tempo in cui la tempesta continuerà a contrarsi o se sparirà del tutto. Ma una nuova ricerca suggerisce che non è stato tutto in declino: la tempesta sembra aver aumentato la sua area almeno una volta lungo il cammino e sta crescendo in altezza man mano che diventa più ...

Cominciamo a entrare nel mistero della Pasqua : Giovanni, nel brano di Vangelo proposto oggi , 3,14-21, , rievocando l'incontro tra Gesù e Nicodemo è ancora più esplicito: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito». La salvezza come ...

Amelia Earhart : la leggenda dell’aviatrice e il mistero (risolto) della morte : L’antropologo Richard Jantz ha concluso che le ossa ritrovate nel ’40 nell’isola deserta di Nikumaroro appartengono “al 99%” alla leggendaria Amelia Earhart. Dopo anni di studi, il professore della Università del Tennessee non ha in sostanza dubbi grazie agli esami effettuati con tecniche moderne e un vastissimo screening comparativo, riferisce Fox News. Le ossa erano state esaminate nel ’41 alle Fiji dal ...

Risolto il mistero di Amelia Earhart - sono della pilota i resti nel Pacifico : ... la leggendaria pilota americana, la prima donna a volare attraverso l'Oceano Atlantico , scomparsa nel 1937 mentre si trovava sopra il Pacifico per tentare il giro del mondo. Lo ha stabilito una ...

Astronomia : il mistero della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko ci riporta alle origini del sistema solare : Le comete costituite da due lobi, come la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, hanno origine quando i detriti provocati da una collisione distruttiva tra due comete si aggregano nuovamente. Queste collisioni potrebbero anche spiegare alcune delle strutture enigmatiche osservate su 67P. Questi sono i risultati di un nuovo studio condotto da un team internazionale, coordinato da Patrick Michel, ricercatore presso il laboratorio Lagrange. Da quando la ...

James Dean - il mistero della sua giacca rossa : Il giubbotto rosso indossato da James Dean in Gioventù Bruciata è stato al centro dell’attenzione per diversi giorni. E pensare che se non fosse stato per il regista Nicholas Ray, nessuno avrebbe mai saputo il colore della giacca più emblematica di Hollywood. Sì, perché fortemente convinto del valore psicologico dei colori, il regista Ray decise (dopo le prime scene in bianco e nero) di girare il film proprio a colori. Fu così che ...

Sridevi Kapoor - mistero sulla morte della popolare star di Bollywood : Sridevi Kapoor, star di Bollywood, non è morta di infarto come si era detto in un primo momento. Dopo la pubblicazione dei primi risultati dell’autopsia si sa infatti che il decesso è stato causato da un “annegamento acciedentale“. La notizia della morte dell’attrice, popolarissima in India, era stata accolta con sgomento: la donna è morta nel bagno di un lussuoso hotel di Dubai dove si trovava per partecipare al ...

Il mistero della morte della star di Bollywood Sridevi Kapoor - annegata nella vasca da bagno : Trecento film, più di un milione e duecentomila seguaci sui social e un riconoscimento, il Padma Shri, che è la quarta onorificenza più alta assegnata dal governo indiano. Eppure il nome di Sridevi Kapoor potrebbe non dirvi molto. Negli anni Ottanta e Novanta era la star più scintillante che Bollywood avesse mai portato in gloria, l’attrice dalla pelle ambrata più richiesta e più pagata del cinema indiano. Una vera e propria diva che si ...

Il mistero della morte della star di Bollywood Sridevi Kapoor «È annegata nella vasca da bagno» : A Bollywood era una star. La notizia della morte dell'attrice Sridevi Kapoor, più nota come Sridevi, era rimbalzata sui siti di tutto il mondo. Ora però si aggiungono nuovi particolari: secondo l'...

Astronomia - il mistero della co-evoluzione di un buco nero super-massiccio e della sua galassia madre : una nuova osservazione alimenta l’enigma : Una nuova osservazione di una galassia attiva realizzata dall’Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics (ASIAA, Taiwan) ha mandato in confusione gli astronomi. La galassia in questione ha un forte flusso di gas ionizzato dal suo centro, ma gli astronomi hanno scoperto che il monossido di carbonio (CO) associato al disco galattico non è influenzato da tale uscita di gas. Secondo uno scenario comune che spiega la formazione e ...

Il mistero della cena tra Mara Venier e Max Biaggi : sull'Isola si prepara una sorpresa per Bianca Atzei? : Mara Venier , opinionista dell'Isola dei Famosi 'scoperta' a cena assieme a Max Biaggi , ex di Bianca Atzei, naufraga in Honduras. @Biancaatzei ce lo dimostra: acqua di mare e dieta a base di cocco ...

LETTURE/ Riscoprire il mistero della storia - pietre miliari di un viaggio lungo 20 anni : La rivista di ricerca e divulgazione storica "Linea Tempo" compie 20 anni. Il direttore ANDREA CASPANI documenta la bontà di una intuizione messa alla prova della storia(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 06:09:00 GMT)RIVOLUZIONE RUSSA/ Costruire il paradiso a immagine dell'uomo produce l'inferno, di A. CaspaniLETTURE/ Rinascimento, quando la religione diventa il motore di una svolta, di A. Caspani