Il ministro dell' Interno tedesco ha detto che ' l' Islam non appartiene alla Germania'

Il Consiglio dei ministri dà il via libera alla riforma delle carceri. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma dell'ordinamento penitenziario che allargherà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Andrea Orlando."Il testo deve tornare in Commissione - ha spiegato il ministro - perché non abbiamo recepito alcune indicazioni contenute nel parere della commissione Giustizia del Senato. Questo passaggio ...

Il ministro degli Esteri NordCoreano, Ri Yong-ho, è arrivato ieri in Svezia per una visita ufficiale inaspettata. Secondo diversi osservatori, l'incontro tra Ri e i membri del governo svedese suggerisce che sarà la Svezia il paese ospitante dell'atteso incontro tra

Sci alpino - il ministro Luca Lotti : “Sofia Goggia è l’emblema dello sport e del sacrificio” : Luca Lotti, ministro dello sport, ha elogiato Sofia Goggia a margine della presentazione del primo report della Regione Toscana sullo sport: “Non l’ho ancora chiamata, ma lo farò tra oggi e domani: Sofia è l’emblema dello sport, del sacrificio, del risultato voluto, cercato e ottenuto a tutti i costi con un impegno continuo. Ogni tanto le scrivo per chiederle come va. So che si allena di continuo e i suoi risultati sono il ...

Brasile : ministro delle Finanze - tassi di interesse potrebbero ridursi ulteriormente : ... Henrique Meirelles, ha dichiarato che la Banca centrale potrebbe tagliare nuovamente il tasso di interesse di riferimento , Selic, durante la prossima riunione del Consiglio di politica monetaria , ...

Maurizio Martina si è dimesso da ministro dell'Agricoltura. Su Twitter ha spiegato di aver preso questa decisione «per rispetto del ruolo istituzionale» che ha ricoperto fino ad ora e per il ruolo che è stato «chiamato a svolgere».

Maurizio Martina si è dimesso da ministro dell'Agricoltura : "Da questo pomeriggio non sono più ministro, per rispetto del ruolo istituzionale che ho ricoperto fin qui e il ruolo che sono chiamato a svolgere". Lo afferma il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina a Porta a Porta. "Credo di si, ci sarà un interim del premier", aggiunge."Non ci auguriamo il peggio per l'Italia. I programmi su cui hanno fatto la campagna elettorale Lega e Cinque Stelle sono dannosi e non ho paura del ...

Un'esplosione ha colpito il convoglio del primo ministro palestinese Rami Hamdallah all'entrata della Striscia di Gaza, appena dopo il checkpoint di Beit Haroun, che divide la Striscia con il territorio israeliano: almeno 5 persone sono state ferite lievemente

"Noi progressisti : rispettiamo la cornice dell'Eurozona e i paletti del FMI sul debito". Il "ministro" M5S su Ft porge la guancia a mercati e Ue : Una forza "progressista" a pieno titolo che può essere vista come protagonista del "rinnovamento" anche in Europa e non, come viene descritta, come minaccia per la stabilità ad opera di fanatici populisti. Lorenzo Fioramonti, indicato da Luigi Di Maio come ministro dello Sviluppo economico in un ipotetico governo M5S, interviene sul Financial Times con un articolo che, a ben vedere, sembra un messaggio rassicurante rivolto ai ...

Grecia - presidente Paok in campo con la pistola/ Video - campionato sospeso. ministro dell'Interno infuriato! : Grecia, presidente Paok in campo con la pistola: Video. Minaccia l'arbitro per gol annullato: “Carriera finita”. Partita sospesa: ora il club greco e Ivan Savvidis rischiano grosso(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:01:00 GMT)

A.A.A. ministro dell’innovazione cercasi : Durante le settimane di promesse mirabolanti e strumentalizzazioni politiche che hanno preceduto le ultime #elezioni2018, mi sono addentrato e perso nel "vuoto cosmico" di alcuni programmi elettorali.Per chi non lo avesse fatto, posso garantire che è un'avventura entusiasmante, da fare almeno per una volta, poi se si vogliono approfondire le informazioni sui nostri candidati politici, si accetta il rischio di un "appuntamento al buio" ...

Omicidio giornalista slovacco - si dimette ministro dell'Interno : caduta un'altra testa dopo l'Omicidio in Slovacchia del giornalista investigativo Jan Kuciak e della sua fidanzata. Il ministro dell'Interno di Bratislava, Robert Kalinak, ha infatti presentato le sue ...