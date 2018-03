Il Milan non fa il miracolo | cade con l' Arsenal e fa ciao all' Europa League

Milano - coppia aggredita : fermato un colombiano"Non ricordo - avevo preso funghi allucinogeni" : Il giovane ha precedenti per minaccia e porto abusivo di coltello, non ha reati specifici, non appartiene a gang di latinos ed e' stato riconosciuto dalla coppia.

Ema : Fontana - partita non ancora chiusa - Milano ha sede pronta : Milano, 15 mar. (AdnKronos) – “Non dobbiamo considerare chiusa la partita su Ema. Dobbiamo insistere in ogni sede possibile, e con una dovuta pressione politica da parte del governo, per non lasciare nulla di intentato”. Lo afferma il neo eletto presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.“Trovo singolare che Milano abbia una sede già pronta, e prestigiosa, come Palazzo Pirelli, eppure ci si intestardisca ad ...

Milano - violenza su 19enne Il giovane fermato : «Non ricordo - avevo preso funghi allucinogeni» Foto|Video : In manette l’uomo che lunedì sera, sotto la minaccia di un’arma giocattolo, ha rapinato due studenti e violentato la ragazza 19enne. Aveva rubato il cellulare del ragazzo: appena lo ha riacceso i carabinieri lo hanno individuato

Arsenal-Milan : missione rimonta rossonera - serve l'impresa ma non è impossibile : La parola "rimonta" è ormai una costante del vocabolario rossonero: prima la rincorsa " ancora da completare " verso il quarto posto che vale la Champions League, oggi invece tocca a quella che ...

Milano Digital Week - gli appuntamenti da non perdere : (Foto: www.facebook.com/MilanoDigitalWeek/) Lasciati del tempo libero tra il 15 e il 18 marzo, perché la Milano Digital Week è alle porte, con oltre 300 eventi che toccano più temi, a partire dall’intelligenza artificiale alla sicurezza informatica, dall’internet delle cose alla mobilità, con entrambi gli occhi bene aperti sull’educazione e sulla diffusione della cultura Digitale. Giovedì 15 marzo c’è Wired Health, la prima business conference ...

Milano Sanremo - Peter Sagan : ‘Se vincessi come Kwiatkowski non sarei contento' Video : Un anno fa erano stati proprio loro, #Peter Sagan e Michal Kwiatkowski, i grandi protagonisti della #Milano Sanremo. O forse sarebbe meglio dire che Sagan fu il vero protagonista della corsa, mentre Kwiatkowski, con una condotta di gara un po’ sparagnina ma efficace, riuscì a vincere. Ora il Campione del Mondo e il vincitore uscente della Sanremo si ritrovano sempre tra i favoriti principali della vigilia, dopo una Tirreno Adriatico che li ha ...

Milan - Gattuso : 'Non abbiamo nulla da perdere' : 'Sogniamo l'impresa'. Rino Gattuso sa che ci vuole la gara perfetta per eliminare l'Arsenal. Dopo lo 0-2 di San Siro, al Milan serve vincere con due gol di scarto ma facendone almeno tre. Non semplice:...

Olimpiadi 2026 - Milano non si candida : 18.14 "Milano non si candida alle Olimpiadi del 2026.Non ci facciamo avanti".Così il sindaco di Milano,Giuseppe Sala a margine della cerimonia dei Giusti dell'Umanità al monte Stella. "Se il Coni ritenesse che Milano sia una buona candidatura guarderemo con interesse;al momento c'è molta confusione e Milano preferisce stare ferma. Fontana,il governatore della Lombardia, concorda con me."

Europa League - I bookies non credono nel Milan : TORINO - Doppio tabù da sfatare per il Milan nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Domani ha la sfida di ritorno contro l'Arsenal, dopo il ko per 2-0 registrato a San Siro: solo una ...

Donnarumma : 'Avanti con serenità'. Ma il Milan non si fida : Intanto Donnarumma , come riporta la Gazzetta dello Sport, prova a concentrarsi solo sul presente e sulle sfide imminenti: 'Avevamo tutti voglia di toglierci la partita con l' Arsenal dalle spalle ...

Milan verso Londra per l'Europa League. Ma nel cda i conti ancora non tornano : A riportarli al centro della cronaca è stato un lungo consiglio di amministrazione che si è tenuto ieri, nel quale il tema principale è stato il difficile rifinanziamento del debito del presidente ...

Milan - Borini : 'Obietti quarto posto - non è importante come facciamo a raggiungerlo' : Fabio Borini , esterno del Milan , parla a Sky Sport in vista della sfida contro l' Arsenal di Europa League, dove i rossoneri dovranno rimontare il 2-0 dell'andata: 'Di impossibile non c'è niente e si può ribaltare anche uno 0-2. Sento la fiducia,...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Evgenia Medvedeva non sarà al via della rassegna iridata : Si avvicinano i Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in programma a Milano dal 19 al 25 marzo e le assenze non mancano. Alle defezioni illustri, nella danza, dei canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, vincitori dell’oro olimpico a PyeongChang, degli statunitensi Maia Shibutani ed Alex Shibutani, dei russi Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev e dei britannici Penny Coomes / Nicholas Buckland, va ad aggiungersi il forfait dell’ ...