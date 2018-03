Il massacro di My Lai | cinquant’anni fa

massacro di My Lai - cinquant'anni fa le foto che mostrarono al mondo la vergogna del Vietnam. Il fotografo : "Ai soldati dicevano : Andate e sparate - i vietnamiti non sono umani" : Attenzione: alcune immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità"C'era un uomo con due bimbi al seguito e un cestino in mano che andava incontro ai soldati, sul volto la disperazione. Gridava 'No VC, No VC, No VC!'. Cercava di dire che loro non erano vietcong. Uno dei militari, non fece una piega. Sparò a tutti e tre". cinquant'anni fa, il 16 marzo 1968, il Massacro di My Lain fu una delle pagine più scure del Vietnam. ...