Il governo approva la riforma della carceri Salvini protesta | “È un salva ladri”

Carceri - il governo approva la riforma dell’ordinamento : più misure alternative a chi studia e lavora. Salvini : “Salva-ladri” : Il governo ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. “Non è uno svuotaCarceri” ha detto il ministro della Giustizia ...

Germania - ok alla Grosse Koalition : la base dell’Spd approva un nuovo governo con Merkel : Germania, ok alla Grosse Koalition: la base dell’Spd approva un nuovo governo con Merkel Gli iscritti al Partito socialdemoctratico tedesco hanno votato a favore, con il 66 per cento dei voti, della Grosse Koalition per la formazione di un nuovo governo guidato da Angela Merkel. L’esecutivo potrebbe vedere la luce già il prossimo 14 marzo.Continua […] L'articolo Germania, ok alla Grosse Koalition: la base dell’Spd approva un nuovo ...

Hyperloop - il governo americano approva l’inizio degli scavi : (Foto: Kevin Krejci / flickr.com) Inizia formalmente l’avventura di Hyperloop lungo la costa orientale degli Stati Uniti d’America. Il governo americano ha approvato la richiesta di The Boring Company di preparare gli scavi tra la 53esima strada di New York e Washington D.C., luoghi che nei progetti di Elon Musk possono essere raggiunti in 29 minuti di viaggio, divisi da 364 chilometri di rete stradale che attualmente si possono percorrere in ...

Italia-Slovenia : Comitato congiunto Fvg-governo Lubiana approva linee d'azione comuni : Roma, 19 gen 19:20 - (Agenzia Nova) - No al rigassificatore di Zaule, sì all'obiettivo di una politica agricola comune, più cooperazione nel turismo, consolidamento nelle strategie... (Res)

Usa - Camera approva fondi al governo : 3.29 La Camera dei Rappresentanti ha approvato la misura per evitare lo shutdown, ovvero il blocco delle attività governative per mancanza di fondi con 230voti a favore e 197 contrari. Il provvedimento passa ora al vaglio del Senato dove i repubblicani hanno una maggioranza di 51 seggi su 100, e il suo destino è incerto. I democratici non intendono approvare la legge a meno che non vengano contemplate le misure per tutelare i dreamers, ovvero ...