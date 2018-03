Il gas nervino messo nella valigia della figlia prima che partisse da Mosca

Spia avvelenata con gas nervino - Gran Bretagna espelle 23 diplomatici della Russia. La replica di Mosca è durissima : cresce la tensione : Il primo ministro britannico Theresa May ha dichiarato oggi che il Regno Unito intende espellere 23 diplomatici russi dopo che Mosca non ha fornito entro la scadenza prevista informazioni circa come sia potuto avvenire che una Spia russa già al servizio del controspionaggio inglese sia stato avvelenato con gas nervino risalente all’epoca sovietica. “Non e’ possibile altra conclusione – ha detto la May – se non che ...

Ex spia russa avvelenata - che cos’è e come funziona il gas nervino Novichok usato contro Skripal : Secondo il governo britannico, l’ex spia russa Sergey Skripal e la figlia Yulia sono stati avvelenati con l’agente nervino Novichok, un veleno letale. Il Novichok, il cui nome significa letteralmente “nuovo venuto”, è un’arma chimica composta da potenti e mortali complessi chimici sviluppati per ordine del governo sovietico negli anni ’70 e ’80, alcuni dei quali sarebbero stati usati dall’esercito ...

L'inventore del gas nervino russo : Skripal e sua figlia moriranno o rimarranno invalidi a vita : L'ex chimico sovietico: "La formula del gas nervino è tuttora secretata e soltanto la Russia avrebbe potuto fabbricarlo"

Ex spia avvelenata - scontro Uk-Russia. Lavrov : “Ci diano campione del gas”. Nato : “Inaccettabile l’uso del nervino” : Nessun chiarimento fino a quando il Regno Unito non fornirà le analisi sul gas nervino con il quale è stata avvelenata l’ex spia Sergei Skripal. Sale la tensione diplomatica tra Inghilterra e Russia, nel giorno in cui scade l’ultimatum imposto da Theresa May. Alla convocazione dell’ambasciatore russo a Londra da parte della premier britannica, il ministro degli esteri Serghei Lavrov ha risposto chiedendo il “rispetto ...

Avvelenamento da gas nervino : Russia e Regno Unito rimbalzano le accuse : La premier britannica, Theresa May, non ha certo intenzione di lasciar trascorrere mesi o settimane per conoscere le responsabilità di quella che è stata soprannominata una vera e propria “spy story”. Senza passare dal via, la May ha dichiarato, durante un discorso al Parlamento britannico, che “molto probabilmente” è Mosca ad essere responsabile dell'Avvelenamento di Sergey Skripal, anticipando la notizia della convocazione dell'ambasciatore di ...

Ex spia russa avvelenata - “tracce di gas nervino nel locale dove aveva mangiato”. Chi è Sergei Skripal - il doppiogiochista : Yulia era arrivata poche ore prima dalla Russia. Il solito bagaglio e un pacco regalo per papà. Chissà se Sergei Skripal ha fatto in tempo ad aprirlo oppure se domenica scorsa era ancora incartato, quando si è accasciato insieme a sua figlia su una panchina di fronte alla paninoteca Gregg a pochi passi dal fiume Avon. Entrambi sono stati ritrovati privi di sensi alle 16.15, avvelenati da un gas nervino raro, meno noto del Sarin e del VX, mentre ...

Ex spia russa : tracce di gas nervino nel ristorante : Una volta in Inghilterra sembra che Skripal avesse ripreso contatto con il mondo dei servizi segreti occidentali. E oggi si indaga anche sulla morte della moglie e del figlio Yuri . Un unico grande ...

Ex spia Kgb - tracce del gas nervino alla pizzeria "Zizzi" - : Lo rivela la Bbc secondo cui la sostanza tossica sarebbe stata rinvenuta in una parte del ristorante in cui domenica scorsa hanno pranzato Sergei Skripal e la figlia Yulia

Ex spia russa avvelenata - la pista della polizia : “gas nervino vaporizzato nel cibo che ha mangiato con la figlia Yulia” : Avvelenati vaporizzando l’agente nervino nelle loro vicinanze o inserendolo in cibo e bevande che hanno poi mangiato. È la pista più accreditata dalla polizia che indaga sul tentato omicidio dell’ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia Yulia, avvenuto la scorsa domenica a Salinsbury, in Inghilterra. Una terza ipotesi è legata al viaggio della figlia di Skripal, arrivata nel Regno Unito da Mosca la scorsa settimana portando un ...

Gb - gas nervino contro la spia Ma Mosca continua a negare : Chi altro allora potrebbe aver voluto la morte di Sergei Skripal? Il Times ipotizza il coinvolgimento di 'quel mondo crepuscolare che collega il grande business illegale russo con lo spionaggio di ...

Ex spia russa avvelenata in Inghilterra. Gli investigatori : «Usato gas nervino» : Scotland Yard: «L’avvelenamento dell’ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia nel sud dell’Inghilterra ha rischi modesti per la pubblica incolumità». Anche un poliziotto in gravi condizioni

Giallo di Salisbury - ex spia russa e figlia avvelenati con gas nervino/ Scotland Yard conferma - Skripal gravi : Giallo di Salisbury, ex spia russa e figlia avvelenati con gas nervino: arriva la conferma dell'antiterrorismo di Scotland Yard mentre le vittime ed un poliziotto restano gravi.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:03:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Scotland Yard “gas nervino per avvelenare ex spia russa Skripal” (7 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Londra, Scotland Yard "gas nervino per avvelenare l'ex spia russa Skripal e la figlia Yulia nel centro commerciale di Salisbury" (7 marzo 2018).(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 20:05:00 GMT)

Spia russa avvelenata insieme alla figlia : "Tentato omicidio con gas nervino" : L'ex Spia russa Serghei Skripal, avvelenata assieme alla figlia Yulia, è stato «un tentativo di omicidio» condotto con un «agente nervino». Lo ha detto il...