Il crossover tra The Walking Dead e Fear The Walking Dead al cinema e in tv il 15 aprile

Data ufficiale per il crossover tra Arrow 6 - The Flash 4 - Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 : Premium Action lancia #CrisiSuTerraX : L'hashtag da tenere bene in mente è #CrisiSuTerraX e il luogo dell'appuntamento è Premium Action di Mediaset. Queste sono le coordinate per il crossover tra Arrow 6, The Flash 4, Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 che la prossima settimana terranno compagnia al pubblico dell'Arrowverse. Alla fine nessuna messa in onda speciale su Italia1 e una conferma che gli episodi che hanno rimesso insieme le quattro serie andranno in onda su Mediaset ...

Anticipazioni di Station 19 - Meredith nei primi due episodi crossover con Grey’s Anatomy : trama e foto : Le Anticipazioni di Station 19, che debutta giovedì 22 Marzo con i primi due episodi su ABC negli Stati Uniti, confermano come lo spin-off di Grey's Anatomy punti a fidelizzare sin da subito il pubblico storico della serie madre, instaurando un legame profondo tra il nuovo progetto e il format originale. Le prime foto promozionali dei due episodi che daranno il via allo spin-off, in onda il giovedì dopo Grey's Anatomy su ABC con un ...

Il crossover tra Grey’s Anatomy e Station 19 lancia Andy Herrera nell’episodio 14×13 - tra risate e riflessione (video) : L'atteso crossover tra Grey's Anatomy e Station 19 è l'occasione per lanciare la protagonista dello spin-off del medical drama: l'episodio 14x13 finge da backdoor pilot per la nuova serie di Shonda Rhimes. Andy Herrera si presenta dentro l'ambulanza, la sua mano all'interno del torace di un paziente che rischia un'emorragia. Non è la prima volta che Grey's Anatomy si trova ad affrontare una situazione delicata come questa, dove ogni movimento ...

crossover di Scandal e How to Get Away with Murder - video anteprima e anticipazioni su trama e personaggi da Pete Nowalk : Una breve anteprima del Crossover di Scandal e How to Get Away with Murder, in onda su ABC negli Stati Uniti giovedì primo marzo, mostra il momento in cui le due brillanti e tormentate protagoniste delle serie ShondaLand si incontrano per la prima volta nei due episodi inseriti nelle rispettive stagioni. Protagonista della clip è Olivia Pope (Kerry Washington), che ormai lontana dalla Casa Bianca dopo le sue travagliate dimissioni tiene una ...

Vendite globali Nissan in crescita - trainate da crossover e SUV : Roma, 20 feb. , askanews, Nel 2017, le Vendite globali di Nissan per crossover e SUV hanno registrato un aumento superiore al 12%, con oltre 2 milioni di veicoli, grazie ai modelli X-Trail, Rogue , ...

Trama e promo dei crossover di Grey’s Anatomy con Station 19 e Scandal con How To Get Away With Murder - in onda a marzo : Dopo la pausa nella programmazione di ABC a causa delle Olimpiadi invernali, il prossimo appuntamento con le serie di Shonda Rhimes è all'insegna dei crossover, quello di Grey's Anatomy con Station 19 e Scandal con How to Get Away With Murder. La programmazione delle serie tv di ABC, come di tutti gli altri canali statunitensi, va in pausa per due settimane per destinare spazi alla copertura delle Olimpiadi invernali in partenza in Corea del ...

Hyundai Kona - prova su strada della crossover compatta : ROMA - Hyundai Kona è stata una delle più interessanti 'new entry' del 2017. Perché è una crossover , perché è lunga 4,17 metri . Andando a piazzarsi nel già affollato ma apparentemente insaziabile ...

Street Fighter V incontra Monster Hunter con un crossover : Nel corso di un evento, Sony ha annunciato l’arrivo in Monster Hunter World di Ryu e Sakura, provenienti direttamente dal franchise Street Figther V di Capcom, che vi ricordiamo è disponibile in esclusiva PS4 e PC. Ryu porta l’Hadoken in Monster Hunter World A breve i cacciatori potranno trasformarsi in Ryu o Sakura e non solo in aspetto fisico. I personaggi iconici della saga Street Fighter saranno disponibili come per ...

Lexus LF-1 Limitless - In mostra a Detroit il prototipo di una crossover di lusso : Al Salone di Detroit 2018 la Lexus espone unaccattivante interpretazione futurista, la LF-1 Limitless Concept. Si tratta di un prototipo di crossover che anticipa il nuovo corso stilistico del marchio attraverso inedite soluzioni di design, pronte per essere utilizzate sui futuri modelli di serie. Non solo: ideata per inserirsi al vertice della gamma, la LF-1 Limitless adotta unoriginale impostazione dellabitacolo, sempre più ...

crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory? Chuck Lorre : “Ci stiamo lavorando” : Chuck Lorre e il suo team sarebbe al lavoro su un Crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory, le due comedy di punta della CBS. Non si tratterebbe della prima volta che l'universo delle serie tv di Lorre si incontra; già negli anni passati, Leonard, Sheldon & co. hanno ricevuto la visita di Charlie Sheen di Due Uomini e Mezzo, mentre quest'ultimo show ha ospitato la coppia formata da Dharma & Greg (interpretati da Jenna Elfman e ...

Scandal e Le regole del delitto perfetto - crossover tra Olivia Pope e Annalise Keating : E’ bastato un tweet di Viola Davis – la straordinaria Annalise Keating – che fa presagire un crossover tra Le regole del delitto perfetto e Scandal per scatenare i fan di Shondaland. Le due serie infatti appartengono all’universo creativo di Shonda Rhimes e sono collocate all’interno del palinsesto della ABC. Hey @KerryWashington, guess where I am?! A post shared by Viola Davis (@violadavis) on Jan 3, 2018 at ...

American Horror Story 8 ambientata nel futuro : il crossover tra Murder House e Coven è in lavorazione : Le novità non mancano mai quando si tratta di Ryan Murphy e questa volta ai TCA ha deciso di alzare il velo su American Horror Story 8 e la sua ambientazione. In effetti quest'anno l'effetto non è stato lo stesso sul pubblico e Cult ha deluso anche tutti coloro che da tempo seguono e amano il folle genio delle serie tv, ma tutto cambierà con il prossimo capitolo della serie antologica? Le prime novità arrivano proprio dall'incontro dello ...

Anticipazioni sul crossover tra Scandal e How to Get Away with Murder - doppio episodio prima di fine stagione : La conferma del progetto di un crossover tra Scandal e How to Get Away with Murder, arrivata a sorpresa nel pomeriggio del 4 gennaio con tanto di foto delle due protagoniste Kerry Washington e Viola Davis una sul set dell'altra, ha infiammato e diviso il pubblico delle due serie ShondaLand. Tra perplessità e critiche (anche qui avanzate all'arrivo della notizia) e grandi entusiasmi, i fan di Scandal e How to Get Away with Murder assisteranno ...