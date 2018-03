' Il contrasto con Ronaldo non era fallo Il Fenomeno ha la memoria corta'

Cyber crime - intesa Polizia-Mps per contrasto a reati informatici : Roma, 13 mar. , askanews, - L'adozione di strategie sempre più efficaci in materia di prevenzione e contrasto ai crimini informatici è al centro di un accordo siglato stamattina a Roma tra la Polizia ...

Ragusa : contrasto al lavoro nero - 120mila euro di multa a titolare di negozio abbigliamento : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - Centoventimila euro di sanzioni amministrative per il titolare di un negozio di abbigliamento di Ragusa che impiegava nella sua attività cinque lavoratori irregolari su sette, di cui tre completamente in nero. La Guardia di Finanza ha scoperto la violazione durante una

Lady Inzaghi sul contrasto di Benatia : 'Dove sei Var?' : ROMA - La vittoria della Juventus contro la Lazio all'ultimo minuto ha lasciato una scia di polemiche . L'episodio che ha fatto discutere più di tutti è stato il contrasto in area di rigore tra ...

GUARDIA DI FINANZA DI ENNA " contrasto ALLA CONTRAFFAZIONE - SICUREZZA DEI PRODOTTI E TUTELA DEL MADE IN ITALY : ... ANCHE QUEST'ANNO È STATO AVVIATO UN COMPLESSO PIANO D'INTERVENTI CONTRO IL DILAGARE DELL'ILLEGALITA' NELL'ECONOMIA LOCALE, DISPOSTO DAL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ENNA. NEL ...

Serie A Sassuolo - Iachini perdona Berardi : «Un contrasto normale» : REGGIO EMILIA - Il Sassuolo non segna più e la Lazio fa la voce grossa al Mapei Stadium. Beppe Iachini analizza la sconfitta: 'Siamo partiti bene contenendo la Lazio, poi ci sono stati due episodi ...

Risonanza magnetica : stop ai mezzi di contrasto con gadolinio : Le quantità che rimangono però nei tessuti sono trascurabili e fino ad oggi, parliamo di almeno 400 milioni di somministrazioni in tutto il mondo, non sono state osservate conseguenze cliniche o ...

ENEA - accordo con società non profit Fratello Sole per contrasto a povertà energetica : Teleborsa, - I presidenti di ENEA Federico Testa e della società non profit Fratello Sole Fabio Gerosa hanno siglato un protocollo d'intesa della durata di 5 anni per il contrasto alla povertà ...

contrasto alle discriminazioni di genere : siglato il Protocollo tra sindacati e Consigliera di parità : ...per la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria nell'ottica di favorire una maggiore sinergia tra tutti i soggetti impegnati nel Contrasto alle discriminazioni di genere nel mondo ...

contrasto all’abusivismo commerciale : Yamaha Motor rinnova il supporto alla Polizia di Roma Capitale : E’ appena stato rinnovato il comodato d’uso gratuito delle 13 moto Yamaha XT660R, utilizzate sin dall’estate 2016 dagli agenti del gruppo “Centauri”, appartenenti al gruppo Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) della Polizia Locale di Roma Capitale. L’utilizzo di queste moto, veloci, manovrabili e soprattutto “in borghese”, ha permesso in questi due anni una intensa attività […] L'articolo Contrasto all’abusivismo commerciale: Yamaha ...

Lissone. Il Sindaco partecipa alla Terza Giornata sul contrasto al gioco d'azzardo patologico : Particolare attenzione è stata dedicata alla sensibilizzazione del mondo giovanile sui pericoli derivanti da un non consapevole approccio con il gioco d'azzardo, con particolare riferimento all'...

Guardia di finanza : eseguiti interventi a contrasto del lavoro nero e irregolare : Approfondimenti Blitz del NIL in cinque aziende foggiane: scoperti lavoratori in 'nero' e telecamere per controllarli 23 gennaio 2018 lavoro nero, blitz nelle aziende agricole: 23 su 42 attività ...

L'idea di Minniti anticipa il contrasto alle fake news europeo e offre uno strumento popolare : Max Weber stringerebbe sicuramente la mano al ministro Minniti per L'idea del Protocollo Operativo utile al contrasto e alla diffusione delle fake news attraverso il web, durante la prima, vera, virtuale campagna elettorale per le elezioni politiche 2018. Ruolo centrale è attribuito al Commissariato di PS online, struttura già esistente dal 2005 con precipue caratteristiche, preposta alla diffusione della cultura della sicurezza ...

La Corte dei Conti certifica il grande lavoro di contrasto all'evasione fiscale di Castiglione : sul fronte Imu è il comune umbro più ... : (UNWEB) - Castiglione DEL LAGO - C'è soddisfazione a Castiglione del Lago per i dati pubblicati dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria nei giorni scorsi. Per quanto ...