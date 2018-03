Il Colle non metterebbe veti a un’intesa M5S-Lega  Ma niente voto-bis in ottobre  

M5s a caccia dei numeri. E se gli altri partiti non volessero Di Maio premier? Castelli : “No”. Colletti non lo esclude : “Contano i programmi” : Nello stallo post elezioni è caccia ai numeri per avere una maggioranza. Il fedelissimo di Di Maio Riccardo Fraccaro è categorico: “I margini per una trattativa sono solo sui temi”. E se venissero messe in discussione le persone, a partire dal leader? “Se davvero gli altri partiti volessero fare il nostro programma, per me potrebbero metterci chiunque essi vogliono del M5s. Per noi prima dei nomi vengono ...

Lutto nel mondo della musica. Tutti scioccati per la sua prematura scomparsa. “Non posso credere che sia successo davvero” - il cordoglio di amici e Colleghi che non erano pronti a questa notizia terribile : “Non aveva paura, era pronto. Era preparato a ciò che l’attendeva, era pronto a raggiungere la casa del Signore”, con queste parole è stata annunciata la sua morte. A parlare con The Daily News della morte del noto cantante scomparso a soli 46 anni è il producer Alvin Toney. Craig Mack, nota star del rap che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90, è morto a 46 anni lunedì 12 marzo 2018 per un attacco di cuore. Portato al successo ...

Pd - Martina : «Guiderò il partito con Collegialità - M5S e Lega governino». Renzi : «Mi dimetto ma non mollo» : Il presidente del Pd Matteo Orfini ha aperto la direzione del partito dopo la batosta elettorale con la lettura della lettera di dimissioni di Matteo Renzi che oggi non ci sarà e ha scritto su...

DIREZIONE PD - RENZI “NON MOLLO”/ Diretta - video : Martina “guiderò partito con massima Collegialità” : DIREZIONE Pd, video e Diretta senza Matteo RENZI: possibili candidati segretario verso l'Assemblea Nazionale. "Mai con Lega e M5s, non mollo". Martina, "guiderò partito con collegialità"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Elezioni - Gomez a Romano : “Se si va di nuovo al voto - lei - come il 50% di suoi Colleghi - in Parlamento non ci sarà più” : “Governo M5s-centrodestra? Io non credo che succederà. Se non accade, penso che la prospettiva sia andare al voto anche con questa legge elettorale”. Sono le parole di Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, nel corso della trasmissione L’Aria che Tira (La7). E spiega: “Ogni ricerca e ogni manuale di studio sul consenso politico dimostrano che, se si va a Elezioni in tempo ravvicinato, il partito che ha perso di ...

Agrigento : nuovo omicidio a Favara - non escluso Collegamento con faida Belgio : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - Non si ferma la scia di sangue a Favara, nell'agrigentino, dove oggi è stato ucciso un uomo di 40 anni, Emanuele Ferraro, colpito in via Diaz, in pieno centro. Ferraro era indagato per un tentato omicidio legato a Cosa nostra. Gli inquirenti sono convinti che anche ques

Caos Pd. Calenda si iscrive - Renzi va a sciare : 'Non salgo al Colle per le consultazioni' : 'Non bisogna fare un altro partito ma lavorare per risollevare quello che c'è. Domani mi vado ad iscrivere al Pd '. L'annuncio di prima mattina e su twitter, è di Carlo Calenda , ministro dello ...

Renzi non andrà al Colle per le consultazioni. "Vado a sciare" : Matteo Renzi non intende far parte della delegazione Dem che salirà al Quirinale per le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Lo ha detto lo stesso segretario Pd a Massimo Giannini, che lo ha intervistato a Circo Massimo su Radio Capital. "Deciderà la direzione, io vado a sciare".

“Ma come?”. Isola - durante la diretta il messaggio di Francesco Monte. Lo pubblica sui social proprio mentre Alessia Marcuzzi è Collegata con gli ex naufraghi. No - non ce l’aspettavamo. Paola - sicuro - ancora meno : Isola dei Famosi, si torna al martedì. La diretta, la numero 7 di questa edizione, parte come al solito con le anticipazioni della padrona di casa. Alessia Marcuzzi, dopo aver salutato il pubblico, annuncia che ci sarà il tanto atteso confronto tra Craig Warwick e Franco Terlizzi. Quest’ultimo è stato accusato dal sensitivo di aver pronunciato frasi omofobe nei suoi confronti. La produzione dovrà fare chiarezza sull’accaduto ...

Sgarbi battuto da Di Maio non la prende bene : 'Lo prendete in c***. Acerra è un Collegio di disperati' /Video : La reazione di Vittorio Sgarbi sconfitto pesantemente da Luigi Di Maio nel collegio uninominale di Acerra, dove sia il critico d'arte sia il leader del Movimento 5 Stelle erano candidati. Vittorio ...

