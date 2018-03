Il cloud sarà arma segreta di Xbox per recuperare terreno su PS4

Come sarà il cloud del futuro : Milano, 13 mar. (AdnKronos) – Quando il Gdpr (General Data Protection Regulation), il regolamento generale sulla protezione dei dati, diventerà una realtà, la sicurezza del cloud e il suo livello di sofisticazione assumeranno un’importanza senza precedenti. Questo il punto di vista di Ibm su quanto accadrà dal 25 maggio 2018, quando il GDPR diventerà una realtà che riguarderà le aziende, sia all’interno sia all’esterno ...

Final Fantasy VII Remake : cloud sarà "ancora più simile all'originale" : Come ci fa sapere Gamingbolt, i fan di Final Fantasy VII possono dormire sonni tranquilli. Si sapeva già da qualche settimana che il look Finale di Cloud avrebbe avuto delle modifiche, cosa che avrebbe potuto far storcere il naso ai fan più incalliti della saga, e che Nomura, il designer originale, aveva dato il suo benestare a tali cambiamenti.A quanto pare però il protagonista dello storico Jrpg sarà decisamente fedele al suo look iniziale. ...

I servizi Dropbox e Google cloud saranno presto integrati : Dropbox ha annunciato di avere stretto una nuova partnership con Google Cloud in virtù della quale la G Suite sarà integrata nella sua piattaforma L'articolo I servizi Dropbox e Google Cloud saranno presto integrati è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Microsoft svela come sarà HoloLens 2; si punta tutto sul cloud e sull’AI : Il primo modello di HoloLens è stato ed è tuttora un dispositivo innovativo e Microsoft ha in questo modo portato sul mercato un visore di realtà mista dalle potenzialità praticamente infinite. Tuttavia, si comincia a sentire la necessità di una seconda generazione potenziata sia sul comparto software che hardware. I primi segni ufficiali di HoloLens 2 li abbiamo visto nell’estate del 2017 quando venne svelato il nuovo HPU (Holographic ...

Nuovo Palalido Milano sarà Allianz cloud : ... con una forma che richiama quella di una nuvola , in inglese Cloud, e una capienza massima di 5.347 spettatori, pensato per lo sport , basket e pallavolo in testa, ma non solo. Il contratto, ...

Nuovo Palalido Milano sarà Allianz cloud : ... con una forma che richiama quella di una nuvola , in inglese Cloud, e una capienza massima di 5.347 spettatori, pensato per lo sport , basket e pallavolo in testa, ma non solo. Il contratto, ...

Nuovo Palalido Milano sarà Allianz cloud - accordo da 1 - 8 mln : ... con una forma che richiama quella di una nuvola , in inglese Cloud, e una capienza massima di 5.347 spettatori, pensato per lo sport , basket e pallavolo in testa, ma non solo. Il contratto, ...

Nuovo Palalido Milano sarà Allianz cloud : ... con una forma che richiama quella di una nuvola , in inglese Cloud, e una capienza massima di 5.347 spettatori, pensato per lo sport , basket e pallavolo in testa, ma non solo. Il contratto, ...

Nel 2021 il traffico dei data center sarà 'completamente' in cloud - : L'incremento in questa direzione è favorito non solo dalle applicazioni aziendali ma anche da quelle consumer per esempio i servizi di streaming video, e i social network. In ambito aziendale invece ...