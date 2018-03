Il capo della gang albanese | ' Venite a rubare in Italia | tanto non vi prendono'

Cocucci - ex capo di una banda della malavita milanese entrato a margine negli atti del processo Andreotti : Il nome di Osvaldo Cocucci era entrato, a margine, degli atti giudiziari del processo Andreotti celebrato a Palermo. Italo-argentino, era stato citato dalla commissione parlamentare della commissione ...

Gina Haspel - il nuovo capo della Cia che non disdegna la tortura : Mai nessuna donna era arrivata a sedere sulla poltrona di comando della Cia. Tocca, sotto la presidenza Trump (che annuncia la nomina con il solito tweet) a Gina Haspel, classe 1956, una vita nell’agenzia e non certo da colomba. La signora ha passato molto tempo sotto copertura e nel suo curriculum c’è la gestione di un centro in Thailandia in cui venivano utilizzati metodi considerati di tortura per interrogare gli arrestati. «Extraordinary ...

Chi è Gina Haspel - nuovo capo della Cia : veterana dei servizi segreti ma accusata di torture : New York - Gina Haspel sarà la prima donna nella storia a guidare la Cia. Ma se il momento ha connotati storici, come spesso accade con le decisioni di Donald Trump non mancano neppure le controversie:...

Trump shock : licenzia Tillerson - al suo posto il capo della Cia : ... ma ormai da tempo i rapporti fra i due si erano logorati a causa di forti dissensi in tema di politica estera. Dall'Iran e dalla Corea del Nord, l'ormai ex Segretario di Statoaveva chiesto in ...

Trump caccia il segretario di stato Tillerson. Al suo posto il capo della Cia Mike Pompeo : Donald Trump silura Rex Tillerson. Il posto di segretario di stato sarà preso dal direttore della Cia, Mike Pompeo. Lo ha annunciato lo stesso Trump su Twitter. Il presidente Usa - riporta il Washington Post - ha chiesto a Tillerson di farsi da parte venerdì scorso, costringendo il segretario di stato ad accorciare il suo viaggio in Africa. ...

Usa - Donald Trump caccia il segretario di Stato Rex Tillerson. Al suo posto l’ex capo della Cia Mike Pompeo : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cacciato il segretario di Stato Rex Tillerson: al suo posto ha nominato il direttore della Cia, Mike Pompeo. L’annuncio è arrivato via Twitter: “Farà un fantastico lavoro”, ha scritto Trump di Pompeo, aggiungendo anche un messaggio di ringraziamento per il segretario di Stato uscente: “Grazie a te Tillerson per il tuo servizio”. “Auguri a tutti”, ha ...

Trump caccia Tillerson - arriva Pompeo Una donna a capo della Cia : è Gina Haspel : L’attuale direttore della Cia assumerà l’incarico di segretario di Stato Gina Haspel, prima donna prima donna ai vertici dei servizi segreti americani

Corruzione - 6 arrestati per i lavori della Siracusa-Gela. Anche presidente di Condotte e ex capo segreteria di Crocetta : Una presunta tangente per realizzare tre lotti dell’autostrada Siracusa-Gela. Per questo il gip di Messina su richiesta della procura ha disposto l’arresto di sei persone tra imprenditori, finanzieri, avvocati e pubblici ufficiali accusati, a vario titolo, di turbata libertà degli incanti, abuso d’ufficio e Corruzione. Tra gli arrestati ci sono Anche Duccio Astaldi, presidente del consiglio di gestione della Condotte spa, big del settore ...