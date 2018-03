huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Il caffè cambia il nostro corpo in centinaia di modi (al pari della cannabis)' - Dont_Lean : RT @HuffPostItalia: 'Il caffè cambia il nostro corpo in centinaia di modi (al pari della cannabis)' - markgrika : RT @HuffPostItalia: 'Il caffè cambia il nostro corpo in centinaia di modi (al pari della cannabis)' - HuffPostItalia : 'Il caffè cambia il nostro corpo in centinaia di modi (al pari della cannabis)' -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Chi, dopo aver bevuto un bel caffè al mattino, non ha sperimentato i suoi benefici? Quella bevanda - quasi magica - ha il potere di farci sentire più svegli ed energici, pronti ad affrontare la giornata con più grinta. Ma sono davvero soltanto questi gli effetti sul? Secondo una nuova ricerca, pubblicata sul "Journal of Internal Medicine", il caffè è in grado di aver un forte impatto sulorganismo, molto di più di quanto finora immaginato. È addirittura capace di agire su di noi ad un livello profondo, come farebbe la.La sperimentazione è durata tre mesi ed è stata condotta in Finlandia. I ricercatori hanno chiesto a 47 persone di astenersi dall'assumere caffè per un mese, di consumarne quattro tazze al giorno per tutto il mese successivo e addirittura otto al giorno durante il terzo mese. ...