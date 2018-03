Il blogger che amava le donne

“Chiara Ferragni ricoverata in ospedale…”. Paura per il piccolo Leone. La salute del bambino della fashion blogger e di Fedez sta avendo problemi. Dopo il primo pericolo scampato è arrivata purtroppo un’altra brutta notizia : “Menomale che mia madre sta arrivando…” : In questi ultimi mesi i fan stanno seguendo con apprensione l’andamento della gravidanza di Chiara Ferragni. La fashion blogger più famosa d’Italia è legata al rapper Fedez e l’attesa del piccolo Leone si sta rivelando più complicata del previsto. la crescita del bebè ha subito infatti un rallentamento dovuto dalla placenta invecchiata, Dopo i primi momenti di apprensione sembrava che fosse tornato tutto a posto, ma ...

“Chiara Ferragni ricoverata in ospedale…”. Paura per il piccolo Leone. la salute del bambino della fashion blogger e di Fedez sta avendo problemi. Dopo il primo pericolo scampato è arrivata purtroppo un’altra brutta notizia : “Menomale che mia madre sta arrivando…” : In questi ultimi mesi i fan stanno seguendo con apprensione l’andamento della gravidanza di Chiara Ferragni. La fashion blogger più famosa d’Italia è legata al rapper Fedez e l’attesa del piccolo Leone si sta rivelando più complicata del previsto. la crescita del bebè ha subito infatti un rallentamento dovuto dalla placenta invecchiata, Dopo i primi momenti di apprensione sembrava che fosse tornato tutto a posto, ma ...

“Quel pelo - fai schifo!”. Ops! Valanga di insulti per Chiara Ferragni. La foto pubblicata dalla blogger - e futura mamma di Leone - scatena i social. E anche i fan - questa volta - non le risparmiano critiche feroci : Non c’è pace per Chiara Ferragni. Ancora una volta la famosa blogger e influencer è stata insultata sul suo account Instagram. la compagna del cantante Fedez, dal quale aspetta il primo figlio, Leone, ha postato una foto in cui oltre al suo bel pancione si vede anche una giacchettina di pelliccia che non è passata inosservata agli utenti del social. Le polemiche sono subito scattate copiose, La fidanzata di Fedez, alla 35° settimana ...

Mosul Eye/ Chi è il blogger che racconta l'Isis dall'interno? (Le Iene) : Le Iene Show, anticipazioni: dentro "Mosul Eye", il blog che racconta l'Isis, conosciuto in tutto il mondo per aver raccontato come si vive sotto lo Stato Islamico(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 09:02:00 GMT)

La vera sfida è raccontare le donne che si dedicano alla scienza non solo fashion blogger : La scienza e le emozioni sono state spesso contrapposte, la prima sembra essere storicamente riservata agli uomini, le seconde, considerate pericolose per la scienza, alle donne. A scoraggiare le ...

"Basta con gli uomini che non aiutano in casa!". Riflessione di una blogger che ogni uomo dovrebbe leggere : Constance Hall è una blogger australiana, ha quattro figli ed è stufa di chiedere ripetutamente al suo compagno di aiutarla con i bambini e con le faccende di casa. Così ha scritto un post sulla sua pagina Facebook per accendere i riflettori su un problema comune a molte coppie, ma troppo spesso sottovalutato, ovvero quello che si trova a vivere chi non riceve alcun aiuto da parte del partner e si fa carico di tutto sulle ...

L'Isola dei Famosi comunica che la blogger Chiara Nasti dice addio all'isola Video : L'#Isola dei Famosi 13, attraverso i siti ufficiali, comunica una sconvolgente notizia: un naufrago ha abbandonato L'Isola. Chi potra' mai essere? Si tratta della più giovane del gruppo: #Chiara Nasti. Chiara è una fashion blogger napoletana e si è mostrata tenace e pronta per affrontare i duri ritmi delL'Isola. Si sa che L'Isola mette alla prova l'animo di ognuno e indebolisce anche i cuori più freddi, come non poter colpire quello ...

L'Isola dei Famosi comunica che la blogger Chiara Nasti dice addio all'isola : L'Isola dei Famosi 13, attraverso i siti ufficiali, comunica una sconvolgente notizia: un naufrago ha abbandonato L'Isola. Chi potrà mai essere? Si tratta della più giovane del gruppo: Chiara Nasti. Chiara è una fashion blogger napoletana e si è mostrata tenace e pronta per affrontare i duri ritmi delL'Isola. Si sa che L'Isola mette alla prova l'animo di ognuno e indebolisce anche i cuori più freddi, come non poter colpire quello ...

Chiara Nasti lascia l'Isola dei Famosi : la sexy blogger ha resistito solo una settimana. Ecco perché : Chiara Nasti è la prima ex naufraga di quest'edizione dell'Isola dei Famosi: la sexy blogger non ha resistito e dopo una sola settimana dice addio al reality di Canale 5 e all'Honduras - - - TUTTI I ...

Asia Valente - la sexy blogger che sognava l’Isola : «Il mio lato b è il mio business» aveva dichiarato senza troppi giri di parole Asia Valente, blogger milanese che conta 206mila follower su Instagram dovuti, secondo lei, alle sue doti fisiche. In effetti, guardando il suo profilo, Asia è una biondina tutto pepe, che sa come sedurre e stuzzicare il suo pubblico. Eppure proprio i suoi numerosi fan non l’hanno sostenuta il dovuto nel corso di Saranno Isolani, il mini-reality che prometteva ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Anticipazioni e cast - la blogger al fidanzato e al papà : quanto mi mancherete! : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e cast: svelati i concorrenti ufficiali, ma il cast non è ancora al completo! Rimangono due misteri da risolvere...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 20:49:00 GMT)

Audio e testo di Dress Code - il nuovo singolo de Il Pagante con Samuel Heron contro i blogger e i cliché del mondo della moda : Il nuovo singolo de Il Pagante si chiama Dress Code, brano che vede la collaborazione del trio milanese con il rapper Samuel Heron. Il singolo è disponibile da oggi 12 gennaio di digital download e in streaming su Spotify e le piattaforme digitali. Il gruppo torna in radio con un nuovo brano dai toni irriverenti, che affronta il tema tutto attuale dei cliché della moda e degli influecer al giorno d'oggi. Il nuovo singolo de Il Pagante è ...