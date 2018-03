Il 35% dei tumori dovuto a un’alimentazione errata | ecco come “giocare d’anticipo” e

Foreste - Coldiretti : 35mila nuovi posti di lavoro con una migliore gestione dei boschi : Fino a trentacinquemila nuovi posti di lavoro potrebbero nascere da una migliore gestione dei boschi che oggi coprono una superficie record di 10,9 milioni di ettari praticamente raddoppiata rispetto all’Unità d’Italia quando era pari ad appena 5,6 milioni di ettari. È quanto emerge da un’analisi Coldiretti-FederForeste nel commentare positivamente l’approvazione del Testo Unico Forestale da parte del Consiglio dei Ministri. L’Italia – ...

La Lockheed Martin parla dei problemi nella produzione di F-35 - : Jeff Babione, responsabile del programma F-35 e vice presidente di Lockheed Martin, ha riconosciuto che l'azienda ha incontrato difficoltà nel soddisfare i requisiti per garantire l'invisibilità del ...

Al via ad Agrigento il 35° congresso regionale dei Cuochi Siciliani : ... promuovere il rispetto dell'ambiente e delle sue risorse, difendere la qualità delle eccellenze territoriali, contribuire a sviluppare l'economia locale, tutelare la salute dei consumatori e ...

Bufala dei conti 'lasciati' dai morosi - purtroppo è vero - ma non sono 35 euro : Vi avevamo parlato, solo pochi giorni fa, dello scandalo furbetti del contatore, cioè della notizia per la quale a pagare le fatture della luce per i clienti morosi saranno i consumatori onesti. purtroppo questa notizia è più che vera. C'è però una fake news che sta girando in queste ore sul web, secondo la quale già dalla prossima bolletta i consumatori in regola si troveranno ben 35 euro in più. Non solo, questa Bufala che viaggia via whatsapp ...

La bufala dei 35 euro in bolletta? Qualcosa di vero c’è. Ecco come difendersi : Un addebito di 35 euro in arrivo sulle nostre bollette elettriche di tutti noi che servirà ad appianare il buco lasciato da quegli utenti che non pagano la luce. È la bufala che sta girando da qualche giorno sui social, insieme all’invito a non pagare o a decurtare questa cifra dall’importo da saldare. Le associazioni di consumatori mettono in guar...

'Bollette - aumenti di 30-35 euro per colpa dei morosi' : bufala o no? Ecco cosa sta accadendo : Anche a voi è giunto via WhatsApp un messaggio in cui vengono annunciati rincari in bolletta per una cifra compresa tra i 30 e i 35 euro allo scopo di coprire le quote non pagate dai clienti morosi ? ...

Ufficialmente smentita la bufala bollette Enel dei 35 euro : la verità raccontata dall’azienda : Ufficialmente smentita la bufala bollette Enel dei 35 euro, la stessa di cui vi avevamo diffusamente parlato qui e che continua a circolare indisturbato su WhatsApp. Ci ha pensato la stessa multinazionale produttrice e distributrice di luce e gas ad affermarsi totalmente estranea ai fatti evidenziati nel messaggio che sta viaggiando di contatto in contatto attraverso la nota piattaforma di messaggistica istantanea. L'azienda ci ha tenuto a ...

In arrivo rincaro da 35 euro Bollette - buco da 200 milioni Spalmato su tutti il conto dei morosi : "Fate girare! Nella prossima bolletta luce ci saranno 35 euro in più per i morosi che non pagano. Io non li pagherò. Facciamolo tutti!". Firmato Antonio Santo. Questa volta la rivolta contro le aziende elettriche capeggiate dall'Enel è guidatata da un famoso oncologo di Verona, noto in passato anche per alcune battaglie alle case farmaceutiche e non il singolo consumatore sconosciuto che su Facebook lancia il suo grido di rabbia contro i rincari ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - in Borsa chiude sotto quota 3 - 35 euro (oggi - 21 febbraio) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. In Borsa Mps chiude sotto quota 3,35 euro ad azione. Le parole di Marco Migliorati. Ultime notizie live di oggi 21 febbraio 2018(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 17:31:00 GMT)

Premier League - il mercato dei naming rights vale 135 milioni di sterline : Secondo uno studio di Duff & Phelps i naming rights del solo Old Trafford valgono potenzialmente 26 milioni di sterline. L'articolo Premier League, il mercato dei naming rights vale 135 milioni di sterline è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Evasori dei canoni idrici - a Marano acqua tagliata a 35 famiglie : Lotta ai grandi Evasori dei canoni idrici, il Comune di Marano taglia la fornitura a 35 famiglie del parco delle Orchidee. I condomini avevano maturato nel corso degli anni un debito di oltre 35 mila ...

La live session di Agogica dei Calibro 35 : I Calibro 35 per i loro dieci anni di attività si sono regalati un nuovo album, non a caso intitolato Decade (in uscita il 2 febbraio per Record Kicks), che è uno dei dischi italiani più attesi di questo 2018. La band, guidata da Tommaso Colliva e composta da Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta, Fabio Rondanini e Luca Cavina, continua nel proprio viaggio tra afro-beat/jazz e library music che nel precedente lavoro guardava allo spazio, ma che ...

Sigep dei record : 209.135 presenze a Rimini Fiera - il made in Italy si afferma a livello mondiale : I collegamenti in diretta streaming (italiano e inglese) degli eventi nelle varie Arene hanno avuto una audience di circa 244.000 utenti nel mondo . Sigep, nella ristretta elite dei Saloni Mondiali ...