Il 23 marzo la presentazione de Il corpo della demenza di Elena Sodano

Dichiarazione di successione telematica - da oggi 15 marzo presentazione online : Da oggi 15 marzo è possibile inviare il nuovo modello per la Dichiarazione di successione telematica, che potrà essere utilizzato per le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006. Il modello, ...

La situazione ambientale in Italia : il 20 marzo la presentazione dell’Annuario ISPRA : L’Ambiente è lo spazio che ci circonda e in cui ci muoviamo e viviamo. Dal suo stato di salute dipende, inevitabilmente, anche il nostro benessere. Qual è la situazione ambientale in Italia? Anche quest’anno ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale) fornisce una risposta ampia ed esaustiva a questa domanda, presentando l’Annuario dei Dati Ambientali (Martedì 20 marzo 2018, ore 9.30 – Sala della Regina, Palazzo ...

Bruxelles : il 20 marzo la presentazione della nuova associazione “Irrigants d’Europe” : Martedì 20 Marzo, a Bruxelles, sede di Commissione, Consiglio e Parlamento dell’Unione Europea, sarà ufficialmente presentata “Irrigants d’Europe”, la nuova associazione, nata per impulso di ANBI, in rappresentanza degli enti nazionali, deputati alla gestione irrigua in Francia, Portogallo, Spagna e naturalmente Italia: Paesi mediterranei (prossima sarà l’adesione anche di Grecia, Malta e Cipro), per i quali l’irrigazione è un determinante asset ...

Vaccini : slitta al 20 marzo la presentazione dei certificati : Il Comune di Verona ha provveduto ad inviare all’Azienda Ulss 9 – Scaligera gli elenchi degli iscritti agli asili nido, alle scuole dell’infanzia comunali e al servizio “Tempo per la famiglia” per l’accertamento degli adempimenti vaccinali. Non sarà più necessario quindi per le famiglie dei bambini inviare entro il 10 marzo al Settore Istruzione la comunicazione che certifichi la regolarità delle vaccinazioni dei propri figli. L’invio dei ...

marzo : etimologia e rappresentazione iconografica del mese : Marzo, terzo mese dell’anno secondo il Calendario gregoriano, è, come noto, il primo giorno di primavera nell’emisfero boreale e dell’autunno nell’emisfero australe. Esso conta 31 giorni e si colloca nella prima metà di un anno civile. Quanto all’etimologia, il suo nome deriva dal latino Martius, in quanto dedicato al dio romano Marte, divinità del raccolto primaverile e della guerra. Marzo, associato, nell’immaginario collettivo, all’idea di ...

Ducati Pramac - presentazione il 12 marzo in... Lamborghini : La Ducati Pramac nasce in... Lamborghini. L'annuncio è stato dato dal team oggi: la presentazione della nuova moto è fissata per il prossimo 12 marzo. La Ducati Desmosedici GP di Danilo Petrucci e ...

Ufficiale : Presentazione Huawei P20 Il 27 marzo! : Non ci sono più dubbi: Huawei P20 sarà presentato ufficialmente il 27 marzo. Prezzo, caratteristiche e scheda tecnica di Huawei P20 Huawei P20 E’ tutto pronto per la Presentazione Ufficiale di Huawei P20, il nuovo smartphone top di gamma di Huawei che sarà lanciato tra circa 2 mesi sul mercato. In base alla serie di inviti inviati nella serata di […]