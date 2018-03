Il 2018 sarà un anno prospero per l' industria aerospaziale cinese

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : i risultati di giovedì 15 marzo. Roger Federer vola in semifinale - sarà Borna Coric a sfidarlo : Giornata di quarti di finale nel Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) nel tabellone maschile. Nella nottata italiana si sono tenuti i primi due incontri che hanno qualificato alle semifinali “Sua Maestà” Roger Federer e il giovane croato Borna Coric che si ritroveranno nel prossimo turno e si contenderanno un posto per l’atto conclusivo californiano. C’era grande attesa per lo svizzero e, come al solito, non ha ...

MillionDay/ Estrazione oggi : i numeri vincenti! Ci sarà il settimo milionario? - 15 marzo 2018 - : MillionDay, l'Estrazione di oggi 15 marzo 2018: i numeri vincenti del giovedì sera, ecco la cinquina magica! Le combinazioni fortunate.

Xbox E3 2018 : il palcoscenico sarà il vasto Microsoft Theater : Dopo aver dichiarato che la conferenza E3 2018 di Xbox si terrà il 10 giungo alle 20:00 italiane, il Big di Redmond ci comunica un altro interessante dettaglio. Stando a quanto riportato dal blog ufficiale, l’evento avrà come location il Microsoft Theater che, per chi non lo conoscesse, è una vastissima sala con un palcoscenico altrettanto grande quanto molto attrezzato con una moltitutine di display. Per farvi un’idea migliore, ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara venerdì 16 marzo. Gli orari in cui saranno al via gli azzurri : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due e su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai. venerdì 16 MARZO: 02.30 SNOWBOARD " Banked slalom , categoria SB-UL, : Jacopo Luchini, ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Marc Marquez : “Mi sento più forte di un anno fa - ma ci sarà grande equilibrio” : Marc Marquez è stato il grande protagonista della conferenza stampa piloti che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar della MotoGP e, di conseguenza, del Mondiale 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, aveva gli occhi di tutti puntati, come grande favorito in vista del campionato che è ai nastri di partenza. “Sono davvero felice di essere qui e di poter ripartire per il Mondiale 2018, dopo tanti mesi ...

Karate - Premier League 2018 : Sara Cardin e Luigi Busà a caccia del podio a Rotterdam. Azzurri al gran completo e in cerca di conferme : La Premier League 2018 fa tappa a Rotterdam, dove fra venerdì 16 e domenica 18 marzo va in scena la terza tappa della competizione che vede impegnati i migliori interpreti mondiali del Karate. Gli atleti si sfideranno per la conquista di podi di prestigio, ma anche e soprattutto per verificare come è cambiato il livello di competitività con la crescita del Medio Oriente, divenuto ormai una potenza internazionale nella disciplina. Un piazzamento ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : sarà subito Marc Marquez contro Andrea Dovizioso? Rossi e Vinales ci provano : Saranno i 5380 metri del tracciato di Losail a dare il via, come è ormai consuetudine, al Mondiale MotoGP. Il Gran Premio del Qatar 2018 (clicca qui per programma e tv) da il via ad una stagione che si annuncia quanto mai affascinante e combattuta. Honda, Ducati e Yamaha daranno vita ad un avvincente duello a sei con Marc Marquez e Andrea Dovizioso che, al momento, hanno i favori del pronostico, sia per quanto fatto vedere nello scorso ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara giovedì 15 marzo. Gli orari in cui saranno al via gli azzurri : giovedì 15 marzo l’Italia sarà protagonista alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Riflettori puntati sulla squadra di sledge hockey che gioca la semifinale contro gli USA. Di seguito tutti gli italiani in gara, il programma dettagliato e tutti gli orari di giovedì 15 marzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due e su RaiSport, in diretta streaming sul sito della ...

IL TEMERARIO/ Su Rete 4 il film con Robert Redford e Susan Sarandon (oggi - 14 marzo 2018) : Il TEMERARIO, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 14 marzo 2018. Nel cast: Robert Redford, Susan Sarandon e Bo Svenson, alla regia George Roy Hill. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 04:11:00 GMT)

Milano-Sanremo 2018 - la potenza di Tom Dumoulin può sconvolgere la Classicissima. L’olandese sarà la variabile impazzita : Lo abbiamo visto dominare il Giro d’Italia lo scorso anno, poi andarsi a prendere da campione il titolo iridato della prova contro il tempo in quel di Bergen. Tom Dumoulin è diventato nel giro di pochi anni sicuramente uno dei protagonisti del massimo circuito internazionale di ciclismo: il World Tour. Dove va la Farfalla di Maastricht si raduna sempre una grande dote di tifosi pronti a seguire le performance del fenomeno olandese. Ci ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Vincenzo Nibali ancora indietro di condizione. Il diesel siciliano sarà pronto per le Classiche : Vincenzo Nibali doveva testare la gamba alla Tirreno-Adriatico, non si era certo presentato al via con l’obiettivo di fare classifica e di forzare. La Corsa dei due Mari era importante per lo Squalo per fare un punto della situazione in questo avvio della stagione, per tornare seriamente in gara e per puntare con maggiore decisione ai grandi obiettivi stagionali. Il siciliano non era chiaramente al top della forma, segno tangibile che la ...

L’Ispettore Coliandro 7 ci sarà - al via le riprese della nuova stagione : in onda già nel 2018? : Chi avesse ancora qualche dubbio può finalmente sedersi comodo e attendere la messa in onda de L'Ispettore Coliandro 7. La nuova stagione della serie con Giampolo Morelli non solo ci sarà ma le prime riprese prenderanno il via proprio nei prossimi giorni. Secondo quanto riporta Bolognatoday.it semba proprio che il cast sarà a Bologna già a partire dal prossimo 26 marzo per l'inizio delle riprese de L'Ispettore Coliandro 7. Attualmente ...