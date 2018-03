Il 18 marzo la Festa del Papà si festeggia all’Exe Roma

Frascati : il 21 marzo parte la manifestazione “Incontri di scienza 2018 – Prospettiva cosmica” : Un intero mese ricco di appuntamenti scientifici: conferenze, spettacoli nel Planetario, presentazione di libri, osservazioni con i telescopi, per scoprire le ultime frontiere della ricerca e per immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia. Torna a Frascati, dal 21 marzo al 21 aprile, “Incontri di scienza”: la manifestazione scientifica più attesa dell’anno, di lancio della Notte Europea dei Ricercatori 2018. A ...

9 marzo 2018 : per la festa del papà viaggi e vantaggiose offerte col consorzio Italy Family Hotels : “È un padre saggio colui che conosce il proprio figlio”, scriveva così William Shakespeare. Condividere giornate intere con i figli, fuori dalla solita quotidianità, è senza dubbio un modo per conoscerli e per consolidare un legame importante e renderlo indissolubile. Le vacanze in famiglia sono belle anche per questo: per vivere insieme momenti speciali, rendendoli magici quando si trasformeranno in ricordi. La festa del 19 marzo 2018 è dunque ...

Roma. Dal 15 al 18 marzo la festa del libro : Parlare della felicità, leggerne e riflettere. Per continuare a cercarla come da sempre e per sempre faranno gli esseri umani

Irish Film Festa 2018 - il programma : a Roma dal 21 al 25 marzo : Torna per l'undicesimo anno a Roma, presso la Casa del Cinema, l'Irish Film Festa, festival interamente dedicato al cinema irlandese. In corso dal 21 al 25 marzo 2018, promette un interessante programma che sviscererà il meglio della cinematografia locale tra corti, lungometraggi e cinema d'animazione. Diretta da Susanna Pellis, la maniFestazione porterà titoli in anteprima quali Song of Granite di Pat Collins, ...

14 marzo - oggi è il “Giorno del Pi greco” : il 30° anniversario della festa del numero più famoso del mondo : 1/9 ...

L’otto marzo è ancora la festa della donna? : “Questa festa non mi appartiene.” Così si è espressa una giovane a proposito delL’otto marzo, giornata internazionale dedicata alla donna. Forse ha ragione Valentina, perché in questo giorno di memoria storica da festeggiare non c’è poi molto. Basti pensare alle donne vittime di femminicidio, di cui la cronaca riferisce ogni giorno. Stando ai […]

Il 19 marzo 2018 è la Festa del Papà : ecco come dirgli ti voglio bene con un VIDEO : Si avvicina la Festa del Papà, il 19 Marzo, e come ogni anno ci si affanna per trovare il regalo più adatto, a volte anche obsoleto. Le solite cravatte, o i soliti calzini, oppure profumi, e persino un viaggio. Un’idea che trasmetta un messaggio: “ti voglio bene”. Tre parole, incastrate fra testa e cuore, nascoste nel silenzio di sguardi e gesti. “Ci si vuole bene ma in silenzio”, come dice il protagonista del VIDEO “Ti voglio bene Papà” ...

Se l'8 marzo diventa festa dell'odio : Ieri, 8 marzo 2018 (non 1968), invece delle mimose abbiamo il «Piano». Il movimento femminista «Non Una di Meno» sciopera contro ogni discriminazione di genere (tranne quello maschile) e ogni forma di violenza sulle donne. Battaglia nobile, ma oggi, Giornata Internazionale della Donna, sono milioni quelle (e quelli) alle prese con problemi concreti. I malati - e tra questi c'è anche chi è in fase ...

OTTO marzo - CORTEO A MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE/ Roma - Asia Argento alla manifestazione : "Adesso basta" : 8 MARZO, CORTEO a MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE: "lOTTO MARZO" e "Aborto libero", lancio di uova CONTRO negozi e banche del centro. L'eterno ritorno degli slogan retrò..(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:40:00 GMT)

8 marzo : da Milano a Napoli in corteo. Anche Asia Argento alla manifestazione a Roma : "La marea femminista torna nelle strade di tutto il mondo con lo sciopero globale delle donne - hanno reso noto le organizzatrici lanciando l'iniziativa -. Il rifiuto della violenza maschile in tutte ...