“I soldi?” D’Urso show La sparata a Pomeriggio 5 Alvaro Vitali si lamenta | “Non posso

(Di venerdì 16 marzo 2018) ”Noi artisti quando siamo al centro dell’attenzione e lavoriamo guadagniamo tanti soldi, e si sa più si guadagna e più si spende. Purtroppo però non pensiamo a metterli da parte nel momento in cui si lavora e io ora che non lavoro più come prima ho finito i soldi”. Cosìsi confida aCinque della pensione da fame che gli uomini e le donne dello spettacolo percepiscono dopo una vita. Un dibattito quello delle pensioni che ha infiammato gli ospiti in studio da Barbara D’Urso. Pochi giorni fa era stata l’attrice Barbara Buchet a sollevare un polverone sui compensi che gli artisti percepiscono. “Prendo 511 euro al mese. L’ho scoperto qualche anno fa – spiega – Ho pianto come pochi, ma pazienza, ormai non c’era più niente da fare. Tanti di quei produttori, che non mi avevano versato i contributi, erano già ...