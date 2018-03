I sette candidati | senza speranza | che sfidano Putin

Russia - sette candidati per la gara che ha già vinto Putin : Continuano a discutere e discettare di politica ed economia, come se ci credessero davvero e ignorassero quale sia l'unico cavallo vincente, designato a tagliare il …

Lombardia : una poltrona per sette - i candidati in campo per la presidenza/Adnkronos (5) : (Adnkronos) - Onorio Rosati, candidato di LeU, 50 anni, inizia la propria carriera sindacale nel 1986, da delegato prima dell’Asst e successivamente di Telecom, per diventare stato segretario generale della Camera del Lavoro di Milano nel 2006. Nel 1990 entra a far parte della segreteria della Filpt

Lombardia : una poltrona per sette - i candidati in campo per la presidenza/Adnkronos (6) : (Adnkronos) - Attilio Fontana, candidato del centrodestra, laureato in Giurisprudenza, dal 1980 è titolare di uno studio professionale a Varese. Esponente della Lega Nord, dal 1995 al 1999 è sindaco del comune di Induno Olona. Nel 2000 è stato eletto consigliere regionale della Lombardia, venendo po

Lombardia : una poltrona per sette - i candidati in campo per la presidenza/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - Militante della Lega Lombarda poi Lega Nord a Brescia, Giulio Arrighini, candidato per il Grande Nord, è tra i fondatori e poi segretario provinciale e cittadino dello stesso movimento fino al 1992, anno in cui diventa membro della Camera dei deputati nel corso della XI Legislatura. Ne

Lombardia : una poltrona per sette - i candidati in campo per la presidenza/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Dario Violi, candidato del Movimento 5 Stelle, lanciato il 25 novembre scorso a conclusione delle regionarie, ha 32 anni ed è nato a Lovere, in provincia di Bergamo. Laureato in Scienze politiche e specializzato in cooperazione internazionale, collabora in Bosnia e Albania con educator

Lombardia : una poltrona per sette - i candidati in campo per la presidenza/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Massimo Gatti, candidato di Sinistra per la Lombardia, nasce a Milano il 12 maggio del 1956. Laureato in giurisprudenza, dal 1975 al 1982 è componente della direzione provinciale milanese della Federazione Giovanile del Pci. Sindaco di Paullo, comune del milanese da settembre 1985 a gi

Lombardia : una poltrona per sette - i candidati in campo per la presidenza/Adnkronos : Milano, 22 gen. (Adnkronos) - Giorgio Gori (centrosinistra), Attilio Fontana (centrodestra), Massimo Gatti (Sinistra per la Lombardia), Dario Violi (M5S), Giulio Arrighini (Grande Nord), Onorio Rosati (LeU), Angela De Rosa (CasaPound). Sono i candidati alla presidenza della Regione che si contendera