blogo

: I Retroscena di Blogo: Cristina Parodi verso la conferma nella domenica di Rai1 (che cambierà) - GLI INFORMATI -… - Glinformati : I Retroscena di Blogo: Cristina Parodi verso la conferma nella domenica di Rai1 (che cambierà) - GLI INFORMATI -… - Varych4 : I Retroscena di Blogo: Cristina Parodi verso la conferma nella domenica di Rai1 (che… - tvblogit : I Retroscena di Blogo: Cristina Parodi verso la conferma nella domenica di Rai1 (che… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Senza traccia e senza tracciati sono in corso in questi giorni negli ex corridoi dorati della televisione, pubblica e non, le difficili preparazioni dei palinsesti della prossima stagione televisiva. Giungono gli echi di ciò che sta per succederetelevisione di domani e prima che l'inchiostro sbrodoli sui fogli bianchi vergati dai dirigenti preposti a questo non facilissimo incarico, qui su TvBlog, cerchiamo di dire quello che potrebbe succedere e quello che sicuramente dovrà accadere.Partiamo nel nostro volo d'uccello presso la nuova televisione italiana del domani da un territorio piuttosto prestigioso del palinsesto dell'italico piccolo schermo, vale a dire lapomeriggio. Già da altre e anche prestigiose ed informate parti dell'uniinformativo nostrano si è tanto scritto su questo tema, proviamo anche qui a dire, nel nostro piccolo, qualcosa. prosegui la ...