I redditi dei ministri del governo Gentiloni | Fedeli la più ricca | Lorenzin fanalino di

Legge 104 - esenzione bollo auto anche senza dichiarazione dei redditi : L’esenzione del pagamento del bollo auto per i disabili e, eventualmente, i loro familiari che li hanno fiscalmente a carico, come previsto dalla Legge 104, va mantenuta anche se questi ultimi non presentano al dichiarazione dei redditi. A precisarlo è stata l’Agenzia delle Entrate che rispondendo ad un interpello (n. 917-335/2017) presentato dal legale di un cittadino, in collaborazione con il Pubblico Registro automobilistico (PRA) ...

Chi e quando può utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata : L’Agenzia delle Entrate da vari anni fornisce una dichiarazione dei redditi precompilata. Ecco chi può servirsene e secondo quale tabella di marcia. La dichiarazione precompilata è facoltativa: i...

Spese e tariffe salgono più dei redditi. Federconsumatori : "Così le famiglie sono più povere" : MILANO - Salute e alimentazione sono i due terreni fertili delle diseguaglianze in Italia, ferita aperta dalla grande recessione dalla quale il Paese faticosamente prova a tirarsi fuori. Una ferita ...

I redditi dei politici in municipio : l'imponibile del sindaco è di 22 mila euro - al suo vice solo 651 : L'assessore Giovanni Barosini, direttore amministrativo del Ministero Economia e Finanze, ha un imponibile di 37.160 euro, ma relativo al 2015, con compensi connessi all'assunzione della carica di 7.

Dichiarazione dei redditi - nella Precompilata le spese per asilo e donazioni : Sono stati pubblicati in Gazzetta 2 decreti che introducono alcune novità sulla Dichiarazione dei Redditi Precompilata. Da quest’anno all’interno della Precompilata saranno presenti anche le informazioni relative alle spese sostenute per il pagamento delle rette per gli asili nido e alle donazioni a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e fondazioni. Rette per gli asili nido nella Dichiarazione dei Redditi ...

Ocse - Italia regina della crescita dei redditi reali delle famiglie : MILANO - Il reddito pro capite delle famiglie Italiane è cresciuto nel terzo trimestre del 2017 più che negli altri Paesi Ocse, a un passo accelerato rispetto alla dinamica del Pil. 'Tra le sette ...

Dichiarazioni dei redditi precompilata 2018 : novità - scadenze e sanzioni : Non manca molto per poter accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata 2018: il modello 730 e il modello redditi, che da quest’anno ha sostituito il modello Unico, si troveranno on-line tra meno di due mesi. È il momento di raccogliere documenti, scontrini e fatture per potere dimostrare, in caso di controlli, le spese rimborsabili sostenute. Nella dichiarazione precompilata vi saranno parecchie voci in più, in particolare quelle ...

Passaporto - bollo auto - denuncia dei redditi. I britannici fanno - quasi - tutto via internet : Il Regno Unito è considerato tra i Paesi più avanzati al mondo per quanto riguarda l'e-government e l'identità digitale dei suoi cittadini. Il portale gov.uk, lanciato nel 2012, consente l'accesso online ai servizi di ministeri e uffici governativi. Si può ...

Dichiarazione dei redditi 2018 : le nuove regole sulle spese sanitarie : La Legge di Stabilità 2018 ha modificato le scadenze fiscali e le regole per trasmettere i dati relativi alle spese sanitarie, ma non solo, cambiano anche i modelli da utilizzare dai privati e dalle ditte per fare la Dichiarazione dei redditi. Le spese sostenute presso centri convenzionati e Sistema sanitario nazionale erogate ad aziende e privati vanno inviate entro una certa data per poterle inserire nei modelli precompilati, pena sanzioni da ...

Dichiarazioni dei redditi - ancora pochi giorni per evitare la 'stangata' : Lo scorso 31 ottobre è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle Dichiarazioni dei redditi, la dichiarazione Irap, il modello Cnm nonché del modello 770 per i sostituti d’imposta. Se...

Dichiarazione dei redditi - ecco il nuovo modello 730 : nuovo modulo e relative istruzioni per il modello 730, dopo l’approvazione del provvedimento dei giorni scorsi e a seguito delle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018. Vediamo tutte le novità che riguardano la Dichiarazione dei Redditi. Scarica il nuovo modello e le istruzioni. Scadenza per la presentazione del modello Il modello 730/2018 dovrà essere presentato entro il 23 luglio, mentre entro il 7 luglio dovrà essere presentato ...

Dichiarazioni dei redditi : nel 2017 ai partiti 15 - 3 milioni dai contribuenti : 8 vanno al Pd : Sono 1.228.311, su quasi 41 milioni, i contribuenti che con le Dichiarazioni 2017, relative ai redditi dell'anno precedente, hanno scelto di destinare il 2 per mille ai partiti politici. Circa la metà,...