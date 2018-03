ilsussidiario

: #Lavoro I NUMERI/ Le nuove prove dell'emergenza lavoro in Italia - Domenico_Marra : #Lavoro I NUMERI/ Le nuove prove dell'emergenza lavoro in Italia - startzai : RT @fusi79: i numeri 2017 di @Digital_Magics società operative in portafoglio pari a 58, di cui 32 #startup Innovative e 7 #Pmi Innovativ… - directasim : RT @fusi79: i numeri 2017 di @Digital_Magics società operative in portafoglio pari a 58, di cui 32 #startup Innovative e 7 #Pmi Innovativ… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) In tre giorni sono stati esauriti i fondi disponibili per il Piano integrato per l'occupazione in Toscana.che devono far riflettere il mondo politico. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 06:07:00 GMT)REDDITO DI CITTADINANZA/ I gravi effetti collateralia proposta M5s, di F. GiubileoREDDITO DI CITTADINANZA/ La proposta M5s si dimentica del(nero e non), di G. Sabella